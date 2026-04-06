Nová štúdia ukázala, že káva znižuje riziko vzniku viacerých chorôb. Prezradila, koľko šálok denne treba vypiť

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Zdravie
Máte radi kávu?

Šálka kávy každý deň nemusí byť len príjemným rituálom, ale aj skvelou prevenciou proti viacerým závažným ochoreniam, ktoré postihujú hlavne kognitívne funkcie. Okrem kávy je však skvelým pomocníkom k dlhovekosti aj čaj.

Ako informuje ScienceAlert, podľa rozsiahlej vedeckej štúdie je mierny príjem kofeínu spojený so zníženým rizikom demencie a s pomalším kognitívnym poklesom.

Výskumnú vzorku tvorilo takmer 132-tisíc ľudí, pričom výskum trval až 43 rokov. Zistilo sa, že účastníci, ktorí uviedli najvyšší príjem kofeínu, mali o 18 % nižšie riziko vzniku demencie v porovnaní s účastníkmi, ktorí pili málo alebo žiadny kofeín.

Vedci ďalej zistili, že príjem kofeínu má pozitívny vplyv aj na zníženie rizika vzniku Alzheimerovej či Parkinsonovej choroby.

Foto: unsplash

Dve až tri šálky kofeínu denne sú ideálnym množstvom

Tieto zistenia však neznamenajú, že máte piť čo najviac kofeínu. Tak ako pri všetkom, aj tu platí: s mierou. Štúdia totiž zistila najvýraznejšie kognitívne výhody u ľudí, ktorí pili dve až tri šálky kávy alebo jednu až dve šálky čaju denne.

Vedci zároveň zdôraznili, že konzumácia kofeínu alebo čaju je len jedným z dielikov celej skladačky dlhovekosti. Preto k tomu, aby ste si čo najdlhšie udržali dobré kognitívne schopnosti, nestačí piť len kofeín. Dôležitý je aj zdravý životný štýl a zdravotná a rodinná anamnéza.

Avšak odborníci skúmali ľudí s rôznymi genetickými predispozíciami k rozvoju demencie a videli rovnaké výsledky – z čoho vyplýva, že kofeín je pravdepodobne rovnako prospešný pre ľudí s vysokým aj nízkym genetickým rizikom vzniku demencie.

