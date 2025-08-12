Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Navštívili sme časť Zemplínskej šíravy, kde sa nachádza motel Kamenec, kolotoče, bufetová zóna aj obchodíky. No už po necelých dvoch hodinách sme mali jasno – je čas rýchlo odísť. K priehrade sme sa vybrali minulý víkend a netradične výlet nezačali zážitkami, ale jedlom.
Prvou našou zastávkou boli sladké raňajky v Europenzióne Salaš, ikonickom mieste chatárskej oblasti.
Hneď pri podniku sa nachádza bezplatné parkovisko. Salaš na prvý pohľad pôsobí útulne. V ponuke nájdete klasiku slovenskej a salašníckej kuchyne – bryndzové halušky so smotanou za 8,20 €, pirohy, rezne či guláš.
Ceny sú porovnateľné s košickými reštauráciami. Obsluha je početná a jedlo vám prinesú na drevenom podnose, čo pôsobí veľmi príjemne. Prekvapilo nás však, že nám namiesto jednej objednanej porcie palaciniek so zmrzlinou za 6,20 € priniesli rovno dve. Boli výborné, hoci prišli studené. Nesťažovali sme sa a účet vo výške 20,20 € sme zaplatili bez výhrad. Cappuccino stálo 2,40 €, espresso dve eurá, smotana do kávy 0,40 € a džbán vody presne tri.
Potom sme zamierili tam, kde to na Zemplínskej šírave žije najviac – prešli sme celý úsek od bazéna Kaluža až po mólo pri hoteli Glamour.
Cítili sme sa staro, hoci nemáme ani 25 rokov
Náš prieskum sa začal tam, kde dnes začína každé letné dobrodružstvo – hľadaním parkovacieho miesta. Auto sme napokon odstavili v kempovom areáli, priamo v srdci najživšej časti Zemplínskej šíravy. Vyšlo nás na rovných 5 eur. Kompletný cenník služieb z tejto lokality nájdete na fotografii nižšie.
Príliš staro sme sa začali cítiť už pri platobnej bráne – personál bol výrazne mladší než my, hoci nemáme ani 25 rokov, a to bol len začiatok.
