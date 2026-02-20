Zatvoriť sa má až 50 predajní, skracujú sa aj otváracie hodiny. Známy diskontný reťazec robí škrty

Diskontné reťazce zažívajú boom nielen na Slovensku, ale prakticky naprieč celou Európou. V náročnejších ekonomických časoch zákazníci vyhľadávajú efektívne predajne zlučujúce viacero druhov tovaru a za výhodné ceny, čo mnohé diskonty ako Action, Woolworth, Pepco či KiK spĺňajú. Práve posledný menovaný však údajne pripravuje škrty.
Podľa informácií, ktoré priniesol nemecký magazín Bild, bude KiK na tamojšom trhu zatvárať nerentabilné pobočky. Začať sa má už v marci, presný zoznam zatiaľ známy nie je.
Optimalizácia siete
Reťazec KiK má svoj prioritný trh práve v Nemecku, no okrem tejto krajiny pôsobí aj v štátoch ako Poľsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko či Holandsko. Sortiment predajní je zameraný na textil pre všetky vekové kategórie v dostupných cenách, ako aj na rôzne doplnky a domáce potreby. Celkový počet otvorených predajní je globálne nad hranicou 4 000, pričom viac ako polovica siete je v Nemecku.
Podľa aktuálnych správ je v domovskej krajine ohrozených zhruba 50 obchodov pod značkou KiK. Nejde pritom o prvé informácie, ktoré by naznačovali redukovanie tamojšej obchodnej siete. Septembrové články dokonca hovorili o zatvorení štyroch stoviek predajní. Dnes sú už známe aj niektoré lokality a so škrtaním sa má začať v marci – celkovo sa údajne v prvom štvrťroku zatvorí spomínaných 50 pobočiek.
Dôvodom je nerentabilita niektorých prevádzok a takéto kroky by mali pomôcť posilniť kondíciu veľkej spoločnosti, respektíve optimalizovať jej náklady. Kompetentní síce zatiaľ bližšie informácie neposkytli, no KiK deklaruje ziskovosť väčšiny otvorených pobočiek. Zároveň sa tiež hovorí o ďalšej expanzii diskontu.
Na druhej strane, súbežne so zatváraním má reťazec upravovať aj otváracie hodiny vo svojich predajniach. Cieľom je eliminovať obdobia, predovšetkým krátko po otvorení a tesne pred zatvorením, ktoré nie sú zákazníkmi využívané. V závislosti od regiónu by sa mohli takéto úpravy dotknúť až 75 % prevádzok.
KiK aktuálne patrí medzi popredných hráčov aj na slovenskom trhu. Ako zistil portál tn.cz, u nás by sa toho veľa meniť nemalo.
„KiK priebežne vyhodnocuje svoje portfólio predajní naprieč Európou, čo je v maloobchode bežný proces, avšak v Českej republike ani na Slovensku v tejto chvíli neprebiehajú žiadne zásadné zmeny, ktoré by sa dotýkali našej prevádzky alebo zamestnancov,“ uviedol pre portál mediálny zástupca reťazca.
