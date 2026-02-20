Zatvoriť sa má až 50 predajní, skracujú sa aj otváracie hodiny. Známy diskontný reťazec robí škrty

Ilustračná foto: High Contrast, CC BY 3.0 DE, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Značka je známa a rozšírená aj medzi slovenskými zákazníkmi, jej zástupcovia pre náš trh priblížili aktuálny stav tuzemskej siete.

Diskontné reťazce zažívajú boom nielen na Slovensku, ale prakticky naprieč celou Európou. V náročnejších ekonomických časoch zákazníci vyhľadávajú efektívne predajne zlučujúce viacero druhov tovaru a za výhodné ceny, čo mnohé diskonty ako Action, Woolworth, Pepco či KiK spĺňajú. Práve posledný menovaný však údajne pripravuje škrty.

Podľa informácií, ktoré priniesol nemecký magazín Bild, bude KiK na tamojšom trhu zatvárať nerentabilné pobočky. Začať sa má už v marci, presný zoznam zatiaľ známy nie je.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Najväčšie slovenské sídlisko dostalo nový supermarket. Známy reťazec počas týchto dní láka aj na zľavy
2.
Zálohovanie obalov bude možno jednoduchšie. Peniaze by mohli prísť priamo na účet
3.
Ostali len zhasnuté svetlá a prázdne priestory. Potravinovému reťazcu to u nás nevyšlo a zanechal dlhy
Zobraziť všetky články (289)

Optimalizácia siete

Reťazec KiK má svoj prioritný trh práve v Nemecku, no okrem tejto krajiny pôsobí aj v štátoch ako Poľsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko či Holandsko. Sortiment predajní je zameraný na textil pre všetky vekové kategórie v dostupných cenách, ako aj na rôzne doplnky a domáce potreby. Celkový počet otvorených predajní je globálne nad hranicou 4 000, pričom viac ako polovica siete je v Nemecku.

Podľa aktuálnych správ je v domovskej krajine ohrozených zhruba 50 obchodov pod značkou KiK. Nejde pritom o prvé informácie, ktoré by naznačovali redukovanie tamojšej obchodnej siete. Septembrové články dokonca hovorili o zatvorení štyroch stoviek predajní. Dnes sú už známe aj niektoré lokality a so škrtaním sa má začať v marci – celkovo sa údajne v prvom štvrťroku zatvorí spomínaných 50 pobočiek.

Dôvodom je nerentabilita niektorých prevádzok a takéto kroky by mali pomôcť posilniť kondíciu veľkej spoločnosti, respektíve optimalizovať jej náklady. Kompetentní síce zatiaľ bližšie informácie neposkytli, no KiK deklaruje ziskovosť väčšiny otvorených pobočiek. Zároveň sa tiež hovorí o ďalšej expanzii diskontu.

Ilustračná foto: Profimedia

Na druhej strane, súbežne so zatváraním má reťazec upravovať aj otváracie hodiny vo svojich predajniach. Cieľom je eliminovať obdobia, predovšetkým krátko po otvorení a tesne pred zatvorením, ktoré nie sú zákazníkmi využívané. V závislosti od regiónu by sa mohli takéto úpravy dotknúť až 75 % prevádzok.

KiK aktuálne patrí medzi popredných hráčov aj na slovenskom trhu. Ako zistil portál tn.cz, u nás by sa toho veľa meniť nemalo.

Na Slovensku je spoločnosť prevádzkovaná eseročkou KiK textil a Non-Food spol., ktorej sa u nás stabilne darí. Predvlani mala tržby na úrovni 64 miliónov eur so ziskom 1,18 milióna eur, v roku 2023 zase zaznamenala tržby takmer 70 miliónov eur s rekordným ziskom 5 miliónov eur.

KiK priebežne vyhodnocuje svoje portfólio predajní naprieč Európou, čo je v maloobchode bežný proces, avšak v Českej republike ani na Slovensku v tejto chvíli neprebiehajú žiadne zásadné zmeny, ktoré by sa dotýkali našej prevádzky alebo zamestnancov,“ uviedol pre portál mediálny zástupca reťazca.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najväčšie slovenské sídlisko dostalo nový supermarket. Známy reťazec počas týchto dní láka aj na zľavy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac