Zatvoriť sa môže až 400 obchodov. Známy diskontný reťazec má rušiť nerentabilné predajne, poodhalil aj svoju budúcnosť

Diskontní predajcovia zmiešaného tovaru naberajú každým rokom na popularite a do značnej miery si ich obľúbili aj Slováci. Aktuálne máme na našom trhu viacerých obchodníkov pochádzajúcich z Poľska, Holandska či Nemecka. Práve Nemci by mali svoje portfólio zredukovať.
Konkrétne ide o diskontnú sieť KiK. Našťastie, pre slovenských zákazníkov sa nič meniť nemá, práve naopak. Zmeny v portfóliu kamenných predajní sa budú týkať domáceho nemeckého trhu, upozornil na to portál Wiadomosci Handlowe.
Podľa dostupných správ, ktoré priniesli nemecké médiá, by sa mohlo zatváranie týkať až 400 terajších pobočiek. Vo väčšine prípadov pôjde o nerentabilné predajne. KiK má v Nemecku otvorených zhruba 2 400 predajní, čo znamená, že ukončenie činnosti sa dotkne každej šiestej prevádzky. Samotní zástupcovia firmy špekulácie nepotvrdili, no ani ich nevyvrátili.
Pripustili však možné úpravy predajnej siete s tým, že sa aktuálne pozerajú do budúcnosti. Terajšie procesy sú podľa nich zamerané na stabilné, zodpovedné a dlhodobé fungovanie značky. S tým súvisí aj ďalšia expanzia, na ktorú sa prirodzene viaže otváranie nových pobočiek naprieč Európou na trhoch, kde sa spoločnosti darí.
Na Slovensku sa značke darí
Gro obchodnej siete sa síce nachádza v Nemecku, no ďalšie stovky predajní má KiK v európskych krajinách ako Poľsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Chorvátsko či Holandsko. Sortiment predajní je zameraný na textil pre všetky vekové kategórie v dostupných cenách, ako aj na rôzne doplnky a domáce potreby.
Na Slovensku je spoločnosť prevádzkovaná eseročkou KiK textil a Non-Food spol., ktorej sa u nás stabilne darí. Predvlani dokázala pri tržbách atakujúcich 70 miliónov eur vykázať zisk 5 miliónov eur, rok predtým zarobila 1,6 milióna eur. Výsledky za minulý rok zatiaľ firma nezverejnila.
Hlavnou konkurenciou spoločnosti KiK sú u nás napríklad reťazce ako Pepco, TEDi či Action, pričom do hry už čoskoro vstúpi aj nemecký Woolworth.
