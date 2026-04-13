Zatiaľ to vyzerá sľubne. Prvé predpoklady zvýšenia jedného typu dôchodku dávajú seniorom nádej

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O jeho priznanie pritom nie je potrebné žiadať, keďže každému, kto splní podmienky, Sociálna poisťovňa priradí novú sumu automaticky.
Nárok na minimálny dôchodok má podľa údajov Sociálnej poisťovne ten, kto získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, výška jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).
Ako to funguje
Ako informuje portál peniaze.sk, tak ako sa každý rok v júli mení výška životného minima, spolu s ním sa mení aj suma viacerých dávok, ktoré sú naň naviazané, medzi nimi aj minimálny dôchodok. Rozhodujúci je pritom aprílový údaj o raste životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý Štatistický úrad SR zverejní až v máji.
Napriek tomu portál na základe februárových čísel predbežne vypočítal možné nové sumy minimálnych dôchodkov, ktoré by mohli platiť od 1. januára budúceho roka.
Najprv však Ministerstvo práce každoročne k 1. júlu aktualizuje sumy životného minima, pričom postupuje podľa platného zákona. Kľúčovým parametrom pre tento výpočet je index rastu životných nákladov v nízkopríjmových domácnostiach, sledovaný od apríla minulého roka do apríla aktuálneho roka. V predchádzajúcom období predstavoval tento nárast 3,7 % (koeficient 1,037), vďaka čomu sa základná suma životného minima zvýšila z 273,99 eura na súčasných 284,13 eura.
Aktuálne štatistiky naznačujú mierne zrýchlenie tempa rastu cien. Vo februári 2026 dosiahla inflácia pre nízkopríjmové domácnosti hodnotu 3,8 %. Ak sa tento trend potvrdí aj v aprílových číslach, koeficient úpravy bude 1,038. V takom prípade by sa životné minimum od júla 2026 posunulo na odhadovanú úroveň 294,92 eura mesačne. Ide však len o predbežnú prognózu.
Čo to znamená pre seniorov
Napriek tomu sa vďaka týmto číslam dá predvídať, ako by si mohli prilepšiť seniori.
Zmena životného minima má priamy vplyv na výpočet minimálnych penzií, ktoré sú nastavené ako 145 % jeho aktuálnej hodnoty. Ak sa potvrdí odhadovaná suma životného minima (294,92 eura), základný minimálny dôchodok za 30 odpracovaných rokov by sa od januára 2027 mohol zvýšiť na približne 427,64 eura.
Konečná výška penzie sa následne odvíja od celkového počtu odpracovaných rokov:
- Za každý rok v rozmedzí 31. až 39. roku poistenia sa pripočítava 2,5 % zo životného minima.
- V pásme 40 až 49 rokov ide o zvýšenie o 3 % za každý rok. Pri 40 odpracovaných rokoch by tak penzia dosiahla zhruba 502 eur.
- Pri 45 rokoch poistenia by dôchodca dostával približne 547 eur.
- Medzi 50. až 59. rokom sa pripočítava 5 % a nad 60 rokov až 7,5 % za každý rok. Pri odpracovaní 60 rokov by tak minimálny dôchodok mohol prekročiť hranicu 752 eur.
Definitívne hodnoty budú známe až po spracovaní a zverejnení aprílových štatistických údajov. Na ich základe vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oficiálne opatrenie, ktoré vstúpi do platnosti 1. júla 2026.
