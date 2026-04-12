Odborník búra mýtus, že ženy po 40 by mali mať kratšie vlasy. Dlhá hriva omladí, no rozhoduje jedna vec

Dlhé vlasy už dávno nepatria len mladším ročníkom. Práve naopak, dokážu zvýrazniť prirodzenú krásu, zjemniť črty tváre a dodať eleganciu v každom veku. Dlhé účesy sú pre zrelé ženy nielen moderné, ale aj mimoriadne lichotivé, ak sa prispôsobia typu vlasov, tváre a životnému štýlu.
Mnohé ženy majú pocit, že s pribúdajúcim vekom by mali svoju hrivu skracovať. Odborníci podľa portálu Good Housekeeping však upozorňujú, že to nie je pravidlo. Dlhšia koruna krásy môže pôsobiť jemnejšie a prirodzenejšie, najmä ak je dobre upravená a má správny strih. Kľúčom je vrstvenie a zdravý vzhľad vlasov.
Stačí jediný pohľad na ikonickú Demi Moore alebo Andie MacDowell, aby sa vyvrátil mýtus o tom, že po dosiahnutí stredného veku by ženy mali staviť len na kratšie účesy. “Dlhé vlasy nemajú vekovú hranicu,” súhlasí špičkový kaderník John Vial.
“Jediný problém pri dlhých vlasoch u starších žien býva ten, že hriva nemá štýl. Má len jednu dĺžku, takže visí a ťahá tvár dole,” pokračoval odborník. Často vidí staršie ženy, ako si strihajú dlhé vlasy do typu bob, ktorý je u väčšiny “smrteľnou pascou”, ako to sám nazval. “Stredne dlhý bob s výraznými vrstvami nie je riešením – tento štýl vyzerá dobre na Alexise Chung, ale pre väčšinu žien nie je dobrý. Často vyzerá zastarane,” vysvetlil.
Podľa kaderníka je lepšie nechať vlasy o niečo dlhšie, no s jemnými vrstvami padajúcimi okolo tváre. Ľahšie sa upravujú a dodajú korune krásy mladistvý pohyb a textúru. Dôkazom sú niektoré celebrity, ktoré na narodeninovej torte sfúkli viac než 40 sviečok, no stavili na dlhšie kadere.
Plážové vlny
Plážové, textúrované vrstvy u Nicole Kidman pôsobia dokonale, zároveň tiež ležérne a romanticky. Voľné, mierne zvlnené vlasy dodávajú účesu pohyb a sviežosť. Nevyzerajú prísne ani stroho, ale naopak veľmi žensky a uvoľnene. Je to štýl, ktorý sa obzvlášť hodí k herečkiným blond vlasom, pričom svetlo odráža množstvo farieb a vytvára viacrozmerný efekt. Požiadajte svojho kaderníka o jemné vrstvy a majte poruke textúrovací sprej s morskou soľou.
