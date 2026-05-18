Nela Pocisková sa pochválila veľkým úspechom z mladosti: Vystúpila na väčšom pódiu, než mala Madonna

Foto: Instagram.com/pociskova.nela

Jana Petrejová
Zaspomínala si zároveň na Eurovíziu.

Speváčka a herečka sa na svojom Instagrame podelila o silnú spomienku, ktorá ju vrátila do obdobia, keď mala len 19 rokov a reprezentovala Slovensko na Eurovízii. K fotografii pridala emotívny popis, v ktorom reflektuje nielen vlastný výkon, ale aj význam celej udalosti v širšom kontexte.

Na zverejnenom zábere je mladá Nela s Kamilom Mikulčíkom, ktorí spoločne reprezentovali Slovensko so skladbou s názvom Leť tmou od Martina Dubovského. Speváčka pripomenula, že išlo o vystúpenie pred približne 80 miliónmi divákov, na veľkolepom pódiu, ktoré prirovnala k úrovni svetových hviezd, akou je napríklad speváčka Madonna.

Silná spomienka na veľký moment kariéry

V príspevku Nela otvorene priznala, že aj po rokoch v nej táto skúsenosť stále zanecháva silné emócie. Zdôraznila, že ako veľmi mladá speváčka zažila moment, ktorý sa v jej živote už nikdy nezopakuje – vystúpenie na jednej z najväčších hudobných súťaží sveta.

Zároveň sa dotkla aj citlivej témy súčasnosti, keď pripomenula, že Slovensko už dlhšie nemá zastúpenie na Eurovízii, z ktorej vzišla ako víťazka bulharská speváčka, čo vníma ako smutný fakt pre domácu hudobnú scénu. “Toto mi už nikto nevezme, 80 miliónov pri TV obrazovkách a stage väčší, ako mala Madonna, malá Nelka a @kamilmccoulcheek reprezentujú Slovensko a skladbu od @dubovsky_music,” napísala Nela Pocisková na sociálnej sieti.

Nechýbali ani uštipačné slová, ktorými zrejme reagovala na médiá a zároveň sa tak pochválila svojím úspechom. “Viem, je to slabý dôvod na clickbait a možno sa to ťažko číta alebo počúva, ale toto som dala 19-ročná ja. Vieš čo mi môžeš,” doplnila mamička Hektora a Lianky a na záver dodala: “70. výročie Eurovízie, kde nás už niekoľko rokov nikto nereprezentuje. Smutné.”

Súčasťou jej spomienky bolo aj poďakovanie tvorcom vizuálnej stránky vystúpenia. Šaty, v ktorých vtedy vystupovala, vznikli pod rukami značky Miklosko Fashion Design, ktorá sa podieľala na finálnom vizuálnom dojme celého čísla.

Nostalgia aj podnet na zamyslenie nad slovenskou hudbou vo svete

Nelin príspevok nie je len návratom k jednej fotografii, ale aj pripomenutím silného momentu, ktorý ju formoval ako umelkyňu. Ukazuje, že aj po rokoch zostávajú podobné skúsenosti dôležitou súčasťou identity a kariéry. Zároveň otvára širšiu otázku o tom, ako sa slovenská hudobná scéna prezentuje v medzinárodnom priestore.

Pre mnohých fanúšikov je jej spomienka nielen nostalgická, ale aj inšpiratívna – pripomína, že aj mladý umelec môže stáť na jednom z najväčších pódií sveta.

