Zapletalová je nezastaviteľná: Vyhrala už tretie preteky po sebe. Máme na Slovensku novú superhviezdu?

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Na Slovensku sa zrejme po dlhej dobe našla skutočná hviezda svetovej atletiky.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na stredajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 m cez prekážky do cieľa prvá v čase 53,13 s.

Bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu nadviazala na svoje víťazstvá v Rabate a Ríme. V Osle uspela v o niečo slabšej konkurencii, akú mala pred týždňom v talianskej metropole. Na štarte nebola Američanka Anna Cockrellová, ktorá v oboch tohtoročných behoch na DL skončila druhá za slovenskou reprezentantkou a ani ďalšia Američanka, bývalá svetová rekordérka Dalila Muhammadová.

Nad 53 sekúnd

Zapletalovej tak v chladnejšom a vo veternom počasí prvýkrát stačil k triumfu aj čas nad 53 sekúnd. O 37 stotín sekundy predstihla Jamajčanku Rushell Claytonovú, ktorá bola v Ríme i Rabate tretia. Na tretej priečke skončila s časom 54,09 Američanka Jasmine Jonesová, strieborná z minuloročných MS v Tokiu. Zapletalová zaznamenala víťazný hetrik a vedie v celkovom poradí disciplíny v DL s plným počtom 24 bodov.

„Som rada za tretie víťazstvo v Diamantovej lige. Dnes to nebolo jednoduché, bola zima a na štarte som to cítila. Teší ma však, že beh bol fajn. Čas je aj vzhľadom na to všetko super,“ povedala Zapletalová podľa Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Emma Zapletalová pózuje po víťazstve.
Zapletalová po víťazstve v Ríme. Foto: TASR/AP

Zapletalová predtým zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 m cez prekážky vo svetovom výkone roka 52,58 s. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord. Týmto svojím výkonom prekonala nový slovenský rekord, ktorý stanovila iba pár dní predtým na pretekoch v Ríme, ktoré taktiež vyhrala. Včera tak dovŕšila neuveriteľné hetrik.

Bláznivý začiatok sezóny

„Začiatok sezóny je pre mňa bláznivý. Vôbec som nemyslela na to, že do nej môžem vstúpiť dvoma národnými rekordmi. Je to úžasné, užívam si to. Prechod z haly pod holé nebo bol pre mňa výzva, preto som tak prekvapená, ako sa to podarilo. Sústredím sa primárne na majstrovstvá Európy v Birminghame, no chcem sa neustále zlepšovať. V tomto smere na seba vyvíjam tlak,“ povedala Zapletalová po pretekoch v Ríme podľa oficiálnej stránky Diamantovej ligy.

Ešte pred začiatkom sezóny pritom deklarovala, že je pripravená, čo sa aj potvrdilo. „Myslím si, že som dobre pripravená. Posledné dva týždne boli rýchle a mohla som sa vrátiť k prekážkam, nebol problém. Nie je to úplne ideálne, boli výpadky, ale podarilo sa nájsť alternatívne tréningy, napríklad na bicykli, a udržiavať príslušnú formu. Je to vždy otáznik pred prvým štartom, chcem sa postupne zlepšovať, uvidíme. Momentálne ale verím, že už len dobrým smerom,” povedala koncom mája s tým, že vrchol podľa nej príde v auguste.

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