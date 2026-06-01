Slovenská atlétka Zapletalová ohromila celý svet: Zabehla výkon roka a súperkám nedala žiadnu šancu

Foto: TASR/AP

Roland Brožkovič
TASR
Emma Zapletalová dosiahla ďalší obrovský úspech a ukazuje, že patrí medzi úplnú špičku ženskej atletiky.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala v behu na 400 m prekážok na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate. Na Štadióne princa Mulaja Abdalláha zvíťazila časom 52,82 s, ktorým si vylepšila osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.

Dvadsaťšesťročná Slovenka zvíťazila o 36 stotín pred Američankou Annou Cockrellovou, ktorú zdolala aj na MS v Tokiu. Tretia dobehla Jamajčanka Rushell Claytonová (53,75). Zapletalová sa vďaka 18-stotinovému zlepšeniu tokijského finálového času 53,00 dostala na čelo svetových tabuliek. Prvenstvom v Rabate napodobnila diaľkarku Janu Velďákovú, ktorá vyhrala podujatie Diamantovej ligy v Štokholme 2015, ale vtedy to boli preteky mimo bodovania.

Vstup do sezóny ako zo sna

Zapletalová v Rabate vstúpila do sezóny, prekážkovú štvorstovku bežala presne 254 dní po pamätnom finále MS v Tokiu. Bronzová medailistka zo svetového šampionátu pôvodne plánovala štart vo svojej hlavnej disciplíne už pred týždňom na mítingu DL v Bruseli, ale pre resty v tréningu spôsobené problémami s kolenom sa nakoniec predstavila až na treťom tohtoročnom podujatí seriálu.

V nedeľu štartovala v šiestej dráhe, postupne zrýchľovala a v cieľovej rovinke sa dostala do vedenia. V závere úspešne odrazila útok Cockrellovej a tešila sa zo svojho prvého triumfu v DL. Slovenská Športovkyňu roka 2025 sa priamo z Rabatu presúva do Ríma, kde bude vo štvrtok štartovať na ďalšom mítingu Diamantovej ligy.

