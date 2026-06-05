Úžasná Zapletalová opäť vyhrala a potešila Slovensko: Prekonáva jeden rekord za druhým

Na Slovensku sa zrejme po dlhej dobe objavila skutočná hviezda svetovej atletiky. 26-ročná Emma Zapletalová zaujala svojimi mimoriadnymi výkonmi a včera si pripísala ďalší, keď zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy, opäť so svetovým výkonom roka.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová zvíťazila na pretekoch Diamantovej ligy v Ríme v behu na 400 m cez prekážky vo svetovom výkone roka 52,58 s. Zároveň opäť posunula aj vlastný národný rekord.
Rekord vydržal pár dní
Zapletalová nadviazala na svoj výkon z nedele, kedy v Rabate vo svojom sezónnom debute taktiež zvíťazila vo svetovom maxime a slovenský rekord posunula na 52,82. Do prvej trojky sa na mítingoch najprestížnejšieho atletického seriálu dostala piatykrát v kariére. Víťazka ankety Športovec roka 2025 na Slovensku sa navyše v historických tabuľkách posunula už na 12. priečku.
Zapletalová v Ríme triumfovala v silnejšej konkurencii, aká bola štyri dni predtým v marockej metropole. Na druhom mieste za ňou dobehla strieborná z OH 2024 v Paríží Američanka Anna Cockrellová (52,77), tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová (53,14).
Štvrté miesto obsadila bývalá svetová rekordérka Dalilah Muhammadová z USA (53,39) a až šieste ďalšia Američanka Jasmine Jonesová (53,92), ktorá Zapletalovú zdolala minulý rok v septembri na MS v Tokiu a získala striebro. Slovenská atlétka rovnako ako v Rabate začala rozvážne a postupne stupňovala tempo a na šachovnici odolala aj finišu Cockrellovej.
„Začiatok sezóny je pre mňa bláznivý. Vôbec som nemyslela na to, že do nej môžem vstúpiť dvoma národnými rekordmi. Je to úžasné, užívam si to. Prechod z haly pod holé nebo bol pre mňa výzva, preto som tak prekvapená, ako sa to podarilo. Sústredím sa primárne na majstrovstvá Európy v Birminghame, no chcem sa neustále zlepšovať. V tomto smere na seba vyvíjam tlak,“ povedala Zapletalová podľa oficiálnej stránky Diamantovej ligy.
Vedela, že je pripravená
Zapletalová pritom ešte pred začiatkom sezóny deklarovala, že je pripravená, čo sa aj potvrdilo. „Myslím si, že som dobre pripravená. Posledné dva týždne boli rýchle a mohla som sa vrátiť k prekážkam, nebol problém. Nie je to úplne ideálne, boli výpadky, ale podarilo sa nájsť alternatívne tréningy, napríklad na bicykli, a udržiavať príslušnú formu. Je to vždy otáznik pred prvým štartom, chcem sa postupne zlepšovať, uvidíme. Momentálne ale verím, že už len dobrým smerom,“ povedala koncom mája s tým, že vrchol podľa nej príde v auguste.
Naša atlétka následne v Rabate vstúpila do sezóny a prekážkovú štvorstovku bežala presne 254 dní po pamätnom finále MS v Tokiu. Bronzová medailistka zo svetového šampionátu pôvodne plánovala štart vo svojej hlavnej disciplíne už skôr, na mítingu DL v Bruseli, ale pre resty v tréningu spôsobené problémami s kolenom sa nakoniec predstavila až na treťom tohtoročnom podujatí seriálu.
„Wow, je to víťazstvo a prvý čas pod 53 sekúnd. Som skutočne prekvapená a šokovaná, pretože toto boli moje prvé preteky v sezóne. Z triumfu mám veľkú radosť, je moje prvé v Diamantovej lige, no dosiahnutý čas znamená pre mňa ešte viac. Nečakala som, že v prvých pretekoch sezóny pobežím tak rýchlo,“ vyjadrila sa po Rabate. To však ešte netušila, že o pár dní príde ďalší obrovský úspech.
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