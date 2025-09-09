Od štátu roky získavala zákazky za státisíce eur, teraz je v konkurze. Známu SBS doň poslal niekdajší konateľ

Ilustračná fotografia: TASR - Pavol Zachar

Jakub Baláž
Aj keď esbéeska vlani po rokoch vykázala zisk, teraz čelí konkurzu. V minulosti ju kvôli sídlu médiá spájali so známym mafiánom, čo konatelia popreli.

Súkromná bezpečnostná služba SPB Security má vo svojom portfóliu obrovské zákazky. V minulosti podpísala zmluvy s viacerými štátnymi úradmi v hodnote státisícov eur. Ešte pod svojím starým názvom DKFB Plus bola kvôli adrese sídla firmy spájaná s mafiánom Františkom Borbélym, čo vtedajší majitelia odmietli. Eseročka SPB Security má však aj po rokoch lukratívnych kontraktov teraz problémy.

Ešte v máji tohto roka bolo voči spoločnosti začaté konkurzné konanie. Navrhovateľom bol podľa zverejnených dokumentov Peter Bubanec. Pri pohľade do OR SR je zrejmé, že ide o bývalého konateľa firmy, ktorý v nej pôsobil ešte do roku 2021. Po niekoľkých mesiacoch napokon príslušný súd rozhodol, že eseročku pošle do konkurzu. Na prípad upozornili Hospodárske noviny.

Po vyhlásení konkurzu na majetok firmy teraz majú veritelia priestor prihlásiť si svoje pohľadávky a konkurzný správca vykoná súpis majetku. Momentálne nie je jasné, aké záväzky spoločnosť aktuálne má. HN kontaktovali bývalého konateľa a navrhovateľa konkurzu, do vydania článku však svoje stanovisko neposkytol. Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že SPB Security k dnešnému dňu (9. september 2025) dlhuje minimálne 30-tisíc eur Finančnej správe SR.

Reprofoto: Finstat

Vlani dosiahla po rokoch zisk

Známa súkromná bezpečnostná služba pritom práve vlani vykázala po dlhých rokoch zisk. Pri tržbách 511-tisíc eur predstavoval zárobok až 273-tisíc eur. Rekordné tržby mala spoločnosť v roku 2021, kedy sa dokázala dostať na úroveň 1,6 milióna eur. Rok predtým to bolo 1,18 miliónov eur. Paradoxne, počas týchto dvoch rokov kumulatívne prerobila okolo 745-tisíc eur.

Ak nazrieme do Centrálneho registra zmlúv (CRZ), zistíme, že meno SPB Security s. r. o. sa v ňom nachádza pomerne často. Ešte počas vlaňajšieho augusta uzatvorila zmluvu s Finančným riaditeľstvom SR v sume 301-tisíc eur.

Hospodárske výsledky eseročky SPB Security. Reprofoto: Finstat

V CRZ zároveň môžeme nájsť lukratívne kontrakty s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky (293-tisíc eur), Národnou diaľničnou spoločnosťou (154-tisíc eur), Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok (377-tisíc eur), Bratislavským samosprávnym krajom (335-tisíc eur), Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (248-tisíc eur), Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (271-tisíc eur) či Ministerstvom kultúry SR (437-tisíc eur).

Okrem toho, esbéeska mala aj množstvo menších kontraktov v desaťtisícoch eur. Ako sa pre HN vyjadrili viaceré vymenované inštitúcie, s firmou už nespolupracujú a vo výberových konaniach uspeli ďalšie spoločnosti.

