Film Zbormajster dostal stopku: Jedna z obetí sa v ňom spoznala, v televízii ho vysielať nebudú

Záznam zo snímky Zbormajster, foto: Endorfilm

Nina Malovcová
Súd stopol vysielanie filmu o zneužívaní v zbore.

Pražský súd predbežne zakázal vysielať v televízii film Zbormajster, ktorý sa venuje zneužívaniu maloletých členiek speváckeho zboru Bambini di Praga. Rozhodnutie padlo na základe žaloby ženy, ktorá tvrdí, že sa vo filme spoznala ako jedna z obetí.

Podľa informácií Denníka N, ktoré vychádzajú z agentúry čtk, žena argumentovala tým, že snímka zasiahla do jej práv na ochranu osobnosti a umožňuje jej identifikáciu napriek určitým úpravám v deji.

Súd upozornil na riziko identifikácie

Súd sa v rámci predbežného opatrenia zaoberal otázkou, či film dostatočne anonymizuje skutočné osoby. Kľúčovým bodom bolo, že aj napriek zmene krstného mena hlavnej postavy podľa súdu stále existuje riziko, že žalobkyňu bude možné identifikovať. Práve táto skutočnosť bola jedným z dôvodov, prečo súd rozhodol o dočasnom zákaze vysielania v televízii.

Podľa advokáta žalobkyne sa predbežné opatrenie vzťahuje výlučne na pozemné televízne vysielanie. Neznamená to teda úplné stiahnutie filmu zo všetkých foriem distribúcie. Film je zároveň dostupný aj na streamovacej platforme Netflix, pričom predbežné opatrenie sa tejto formy šírenia podľa dostupných informácií netýka.

Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné.

Inšpirovaný skutočnou udalosťou

Dej filmu Zbormajster vás vráti na začiatok 90. rokov, do sveta prestížneho dievčenského speváckeho zboru. Trinásťročná Karolína sníva o tom, že sa stane jeho súčasťou. Jej cesta k hudobnému snu však nie je iba o speve a disciplíne, ale aj o súrodeneckej rivalite, hľadaní vlastného hlasu, nielen toho speváckeho a o krehkej hranici medzi rešpektom a zneužitím dôvery.

Najväčší dôraz príbeh filmu kladie na vzťah Karolíny k charizmatickému, no kontroverznému zbormajstrovi, ktorého stvárnil Juraj Loj. Jeho postava však nie je vykreslená čiernobielo, práve naopak.

Snímka je síce inšpirovaná skutočnou udalosťou, konkrétne kauzou okolo zboru Bambini di Praga, no nesnaží sa byť prvoplánovo šokujúcou. Ponúka ale intímny, premyslený a často nepríjemne pravdivý pohľad na to, čo sa môže skrývať za úspechom a obdivom.

Bambini di Praga bol prestížny český detský spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 1973 ako pokračovanie tradície, ktorú založil Bohumil Kulinský starší po druhej svetovej vojne. Pod vedením jeho syna, Bohumila Kulínskeho mladšieho, dosiahol zbor medzinárodné uznanie a vystupoval na svetových scénach.

Za týmto úspechom sa však skrývala desivá realita.Kulinský mladší bol totiž v roku 2009 odsúdený za sexuálne zneužívanie dievčat vo veku od 12 do 20 rokov, ktoré boli členkami zboru. Prípad, ktorý sa ťahal viac než dekádu, sa stal jedným z najrozsiahlejších škandálov sexuálneho zneužívania v Česku.

