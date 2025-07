Hnusil sa sám sebe. Šokujúce priznanie Juraja Loja, ktorý prvýkrát vo svojej kariére zažil jednu vec

Úspech žne nielen na Slovensku. U našich západných susedov si najnovšie zahral vo filme Zbormajster, inšpirovanom skutočným príbehom zboru Bambini di Praga, na ktorý si spomína český národ z 90. rokov. Psychologická dráma vyvolala v samotnom hercovi zmiešané pocity a emócie. A hoci si natáčanie pochvaľoval, pozeranie filmu už bolo trochu iné.

Slávny slovenský herec Juraj Loj prijal pozvanie do relácie Českého rozhlasu Radiožurnál, kde otvorene priznal, okrem iného, aj svoje emócie z filmu, a taktiež to, ako vnímal samého seba v tejto dráme. Poslucháči zostali hneď na začiatku prekvapení, keď umelec prehovoril po česky.

„Ja som sa pýtal, či by to bolo v pohode, že budem hovoriť po slovensky. Že mi to nerobí problém a skúsim to v češtine. A povedali mi, že ak by mi to nevadilo, mám hovoriť v češtine, pretože mladí ľudia nám nerozumejú,“ prezradil Juraj, ktorý postupne prešiel do slovenčiny.

Bol na seba nahnevaný

Herec v spomínanom filme stvárnil postavu inšpirovanú Bohumilom Kulínskym, ktorý pre sexuálne zneužívanie zboristiek skončil za mrežami, ako informoval Plus Jeden Deň. Doteraz u mnohých tento príbeh rezonuje a často sa otvárajú diskusie a témy o tomto probléme v umeleckých súboroch. Podľa Jurajových slov ide o veľmi dôležitý film, ktorý bude zrejme jedným z tých projektov, na ktoré len tak skoro nezabudne. Prvýkrát sa mu totiž stalo niečo, čo tu ešte nebolo.

„Tým, aký je nádherný, tak je pre mňa taký hnusný, taký autentický… V mojej kariére sa mi nikdy nestalo, že by pohľad na samého seba vo mne vyvolal tie emócie ako včera,“ začal herec, ktorý sa z toho musel dlhšie dostávať. „Bol som na seba taký nahnevaný, tak som sa hnusil sám sebe, že ma potom dávali dokopy,“ pokračoval umelec, ale zároveň dodal, že samotné točenie bola zábava.

„Vieme, že to bolo také príjemné, a tak nepríjemne sa na to pozeralo…“ uviedol herec, pre ktorého bolo stvárnenie postavy obrovskou výzvou a zároveň niečím, čo si ešte nikdy nezahral.

Mal pochybnosti