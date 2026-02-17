Naše šišky zožali úspech, kuchárky zo základnej školy sa môžu tešiť. Korunovali ich v troch rebríčkoch

Asi vás prekvapí, akej popularite sa teší dobrota, ktorú si mnohí z nás spájajú s návštevou starej mamy alebo so školskou jedálňou. Šišky, ktoré sa považujú za tradičné slovenské jedlo, aj keď sú súčasťou stredoeurópskej kuchyne, bodovali hneď v troch rebríčkoch spätých s našou krajinou v populárnej gastronomickej encyklopédii.
Taste Atlas pred pár dňami aktualizoval svoje rebríčky najlepších slovenských dezertov, najlepšieho slovenského sladkého pečiva a najlepšieho slovenského pečiva, a vo všetkých sa na prvom mieste nachádzajú práve šišky.
Priniesol aj prehľad ďalších krajín, s ktorými sú spájané a uvádza, že v Maďarsku sa im hovorí „fánk“, u našich českých bratov sú to „koblihy“, v Poľsku si môžeme dať preslávené „pączki“, alebo vo Fínsku „hillomunkki“.
Získali tri „zlaté medaily“
Naše slovenské šišky dosiahli v hodnotení gastronomickej encyklopédie vysoké hodnotenie 4,1 hviezdičky z 5, čím predbehli naše ostatné sladké dobroty.
V rebríčku Top 10 slovenských dezertov porazili krupicovú kašu s 3,9 ratingom z 5 či skalický trdelník s hodnotením 4/5, ktorý im konkuroval aj v ďalších dvoch spomínaných rebríčkoch, spoločne s bratislavskými rožkami, ktoré obstáli na 3,7/10.
Ako pravdepodobne dobre viete, šišky sa pripravujú z kysnutého cesta a vyprážajú, kým nadobudnú zlatistý vzhľad. Servírujú sa s džemom alebo s krémami rôznych príchutí, napríklad s vanilkovým.
S najhoršími slovenskými jedlami pravdepodobne nebudete súhlasiť
Ďalší z rebríčkov od Taste Atlasu odhalil úplne najhoršie slovenské jedlá. Prvé tri miesta vás však prekvapia. Víťazom sa stala smotanová nátierka, ktorá dostala slabé hodnotenie len 2,5 hviezdičky. Ako približuje Taste Atlas, vyrába sa z kyslej smotany a mlieka a dochucuje napríklad rôznymi bylinkami.
Druhé miesto patrí ryžovému nákypu s hodnotením 3 hviezdičky, ktorý hádam nikomu netreba predstavovať. A bronzovú medailu získavajú medvedie labky s 3,4 hviezdičkami. Ide o tradičné sušienky, ktoré nechýbajú na vianočných stoloch mnohých z nás.
V prvej desiatke najhorších slovenských jedál sa objavili aj kokosové ježe alebo treska, na ktorú viacerí nedajú dopustiť.
