Zverejnili najlepšie slovenské jedlo, možno ste ho nikdy ani len neochutnali: Ľuďom chutí viac než bryndzové halušky

Ilustračné foto: Profimedia / Palickap, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Zabudnite na pizzu a kebab. Kedy ste si naposledy dali niečo tradičné slovenské?

V našej kuchyni môžeme nájsť množstvo dobrôt, od bryndzových halušiek až po opekance s makom či orechmi. Práve tieto jedlá často patria medzi tie, ktoré zahraniční turisti po príchode k nám ochutnajú ako prvé a mnohým okamžite zachutia. 

Cestovateľská gastroencyklopédia Taste Atlas aktualizovala rebríček najlepších slovenských jedál a poznáme jeho nového víťaza. Ak by ste tipovali, že sú to bryndzové halušky, sklameme vás, tým patrí „až“ druhé miesto. No aj tie si polepšili.

Keď sme vás koncom leta informovali o najlepších jedlách z našej kuchyne podľa hodnotení cestovateľov z celého sveta, tretia priečka patrila bryndzovým haluškám, druhá ovčiemu salašníckemu údenému syru a víťazom sa stali zemiakové placky. Teraz sa medzi týmito dobrotami zamiešali karty, aj keď v prvej trojici zostali všetky.

Foto: Profimedia

Pre niekoho možno prekvapivý víťaz

Po novom sa na treťom mieste nachádzajú zemiakové placky, ako sme už spomenuli, druhá priečka patrí bryndzovým haluškám a rebríčku kraľuje ovčí salašnícky údený syr.

V prvej desiatke nechýbajú lokše, šišky, kapustnica alebo oštiepok. V ich závese nájdeme aj ďalšie druhy syrov, ako korbáčiky alebo ovčí hrudkový syr salašnícky. Pre mnohých Slovákov sú možno práve tieto druhy známejšie a obľúbenejšie, než ten, ktorý sa stal úplne najlepším slovenským jedlom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac