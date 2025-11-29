Zverejnili najlepšie slovenské jedlo, možno ste ho nikdy ani len neochutnali: Ľuďom chutí viac než bryndzové halušky

V našej kuchyni môžeme nájsť množstvo dobrôt, od bryndzových halušiek až po opekance s makom či orechmi. Práve tieto jedlá často patria medzi tie, ktoré zahraniční turisti po príchode k nám ochutnajú ako prvé a mnohým okamžite zachutia.
Cestovateľská gastroencyklopédia Taste Atlas aktualizovala rebríček najlepších slovenských jedál a poznáme jeho nového víťaza. Ak by ste tipovali, že sú to bryndzové halušky, sklameme vás, tým patrí „až“ druhé miesto. No aj tie si polepšili.
Keď sme vás koncom leta informovali o najlepších jedlách z našej kuchyne podľa hodnotení cestovateľov z celého sveta, tretia priečka patrila bryndzovým haluškám, druhá ovčiemu salašníckemu údenému syru a víťazom sa stali zemiakové placky. Teraz sa medzi týmito dobrotami zamiešali karty, aj keď v prvej trojici zostali všetky.
Pre niekoho možno prekvapivý víťaz
Po novom sa na treťom mieste nachádzajú zemiakové placky, ako sme už spomenuli, druhá priečka patrí bryndzovým haluškám a rebríčku kraľuje ovčí salašnícky údený syr.
V prvej desiatke nechýbajú lokše, šišky, kapustnica alebo oštiepok. V ich závese nájdeme aj ďalšie druhy syrov, ako korbáčiky alebo ovčí hrudkový syr salašnícky. Pre mnohých Slovákov sú možno práve tieto druhy známejšie a obľúbenejšie, než ten, ktorý sa stal úplne najlepším slovenským jedlom.
