Zadajte tieto tajné kódy a okamžite nájdete najlepšie vianočné filmy: Chytrý trik vám zaberie len pár sekúnd

Máme pre vás zoznam tajných kódov na Netflixe. Ak o tom náhodou ešte neviete, takéto číselné kódy slúžia na vyhľadávanie špecifických typov filmov na Netflixe.
Namiesto bežného hľadania ako „komédia“ či „horor“ môžete pomocou kódov nájsť napríklad horory z podmorského prostredia, politické komédie alebo filmy z prostredia bojových umení. Stačí vedieť, na akú konkrétnu kategóriu máte práve chuť.
A keďže koniec roka patrí vianočným oslavám, pripravili sme pre vás výber vianočných filmov, ktoré si doma užije celá rodina.
Takto sa dostanete k najlepším vianočným filmom
Po prihlásení sa do svojho účtu stačí, aby ste číselnú kombináciu zadali priamo do vyhľadávača.
My sme to vyskúšali s kódom 1394522 – kategóriou vianočných filmov pre rodiny s deťmi – a dostali sme sa k milovaným klasikám, ako je Charlie and the Chocolate Factory, ale aj k novinkám s výborným hodnotením, ktoré pribudli len v posledných rokoch.
Zoznam vianočných kódov:
1527064 Britské vianočné filmy pre deti a rodiny
1721544 Kanadské vianočné filmy pre deti a rodiny
1474017 Vianočné filmy pre deti a rodiny
1477206 Vianočné filmy pre deti a rodiny – pre deti vo veku 11 až 12 rokov
1477201 Vianočné filmy pre deti a rodiny – pre deti vo veku 5 až 7 rokov
1477204 Vianočné filmy pre deti a rodiny – pre deti vo veku 8 až 10 rokov
1476024 Vianočné filmy pre deti a rodiny z 90. rokov
1527063 Európske vianočné filmy pre deti a rodiny
1394522 Vianočné filmy pre rodiny s deťmi
1475066 Vianočné filmy pre deti a rodiny, ktoré vás potešia
1475071 Bláznivé vianočné filmy pre deti a rodiny
1394527 Romantické vianočné filmy
Je to jednoduchý spôsob, ako objaviť snímky, ktoré by vám bez kódu možno unikli. A popritom ešte urobíte dojem na svojich blízkych, ktorí vás budú mať minimálne za programátora z Matrixu.
Pokiaľ vás zaujíma iný žáner, celý zoznam kódov vrátane klasík, anime, akčných filmov alebo hororov, nájdete na tomto odkaze.
