Zadajte tieto tajné kódy a okamžite nájdete najlepšie vianočné filmy: Chytrý trik vám zaberie len pár sekúnd

Foto: MovieStillsDB / Unsplash

Michaela Olexová
Vianoce
S darčekmi prichádza aj obdobie vianočných filmov, ktoré našu obývačku naplnia komfortom.

Máme pre vás zoznam tajných kódov na Netflixe. Ak o tom náhodou ešte neviete, takéto číselné kódy slúžia na vyhľadávanie špecifických typov filmov na Netflixe.

Namiesto bežného hľadania ako „komédia“ či „horor“ môžete pomocou kódov nájsť napríklad horory z podmorského prostredia, politické komédie alebo filmy z prostredia bojových umení. Stačí vedieť, na akú konkrétnu kategóriu máte práve chuť.

Viac z témy Vianoce:
1.
V Japonsku sú Vianoce druhým Valentínom. Sviatky sa spájajú s romantikou a považujú sa za ideálny čas na rande
2.
Keď cukor prevezme kontrolu: Čo robiť podľa odborníka, ak sme to s jedlom počas Štedrej večere prehnali
3.
Vykrajovačka na medovníky prekvapila ľudí: Nevedia, čo je to za tvar, niektorí v nej vidia vtipné veci
Zobraziť všetky články (45)

A keďže koniec roka patrí vianočným oslavám, pripravili sme pre vás výber vianočných filmov, ktoré si doma užije celá rodina.

Takto sa dostanete k najlepším vianočným filmom

Po prihlásení sa do svojho účtu stačí, aby ste číselnú kombináciu zadali priamo do vyhľadávača.

Reprofoto: Netflix.com

My sme to vyskúšali s kódom 1394522 – kategóriou vianočných filmov pre rodiny s deťmi – a dostali sme sa k milovaným klasikám, ako je Charlie and the Chocolate Factory, ale aj k novinkám s výborným hodnotením, ktoré pribudli len v posledných rokoch.

Zoznam vianočných kódov:

1527064 Britské vianočné filmy pre deti a rodiny
1721544 Kanadské vianočné filmy pre deti a rodiny
1474017 Vianočné filmy pre deti a rodiny
1477206 Vianočné filmy pre deti a rodiny – pre deti vo veku 11 až 12 rokov
1477201 Vianočné filmy pre deti a rodiny – pre deti vo veku 5 až 7 rokov
1477204 Vianočné filmy pre deti a rodiny – pre deti vo veku 8 až 10 rokov
1476024 Vianočné filmy pre deti a rodiny z 90. rokov
1527063 Európske vianočné filmy pre deti a rodiny
1394522 Vianočné filmy pre rodiny s deťmi
1475066 Vianočné filmy pre deti a rodiny, ktoré vás potešia
1475071 Bláznivé vianočné filmy pre deti a rodiny
1394527 Romantické vianočné filmy

Je to jednoduchý spôsob, ako objaviť snímky, ktoré by vám bez kódu možno unikli. A popritom ešte urobíte dojem na svojich blízkych, ktorí vás budú mať minimálne za programátora z Matrixu.

Pokiaľ vás zaujíma iný žáner, celý zoznam kódov vrátane klasík, anime, akčných filmov alebo hororov, nájdete na tomto odkaze.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľem muderland toten tu kviz dobre nezrobi! 1 z 3 Slovákov neovláda naše nárečie. Koľko…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac