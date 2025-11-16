Ľem muderland toten tu kviz dobre nezrobi! 1 z 3 Slovákov neovláda naše nárečie. Koľko bodov získaš ty?

Čo je najčudnejšie, každé znie trochu inak. Iné slová používajú ľudia na Záhorí, iné na Gemeri či na Spiši.
A niektoré výrazy sú až také špecifické, že im rozumie naozaj len pár dedín. Myslíte si, že sa vo všetkých končinách našej krajiny nestratíte? Vyskúšajte si, ako dobre poznáte slovenské nárečia. Len málokto dokončí celý kvíz bez zaváhania. Koľko bodov sa podarí získať vám?
A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.
