O odškodnenie pre krach cestovnej kancelárie Solvex žiada cez 1000 ľudí. Neurobte pri tom chybu

Solvex, dovolenka, peniaze

Ilustračné foto: Pixabay

Zuzana Veslíková
TASR
Jakub Baláž
Počet dotknutých klientov je výrazne vyšší, ako uvádzali pôvodné odhady CK Solvex.

Cestovná kancelária Solvex vyhlásila pred niekoľkými dňami platobnú neschopnosť. Situácia zasiahla poniektorých dovolenkárov už odcestovaných priamo v destinácii a repatriácia sa týkala cez 600 klientov. Poškodení nevycestovaní klienti môžu žiadať o odškodnenie. Ak sa situácia týka aj vás, dbajte na zaslanie všetkých požadovaných dokumentov. 

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Počet dotknutých klientov je výrazne vyšší, ako tvrdili pôvodné odhady

Nárok na poistné plnenie pre vyhlásenú platobnú neschopnosť cestovnej kancelárie (CK) Solvex by malo mať viac ako 1000 nevycestovaných klientov. Toľko ich aktuálne eviduje pobočka poisťovne Colonnade Insurance, ktorá predpokladá, že ich konečný počet bude ešte vyšší, keďže naďalej prijíma nové hlásenia poistných udalostí. Pre TASR to v piatok potvrdila marketingová špecialistka poisťovne Klaudia Sopková.

Poisťovňa zároveň očakáva, že väčšina poškodených klientov si svoj nárok uplatní bezodkladne. Preto predpokladá, že v najbližších týždňoch budú predbežné počty poškodených viac-menej ustálené.

„Počet dotknutých klientov je výrazne vyšší, ako uvádzali pôvodné odhady CK Solvex. Týka sa to tak klientov, ktorí už boli na dovolenke, ako aj tých, ktorí pre úpadok cestovnej kancelárie napokon nevycestovali,“ uviedla Sopková.

Peniaze
Ilustračná foto: interez.sk/ Unsplash

Cez 600 klientov sa dotkla repatriácia zo zájazdov z Bulharska aj Turecka

Repatriácia sa podľa nej týkala celkovo 615 klientov CK, ktorí v čase vyhlásenia jej úpadku 20. júla boli v zahraničí. Ich návrat domov z Bulharska, Turecka, Grécka, Albánska a Cypru zabezpečila poisťovňa cez asistenčnú službu a priebežne uhrádzala súvisiace náklady.

„Našou absolútnou prioritou boli klienti, ktorí sa v čase úpadku cestovnej kancelárie nachádzali v zahraničí. Už do hodiny od oznámenia úpadku sme začali zabezpečovať ich návrat domov a uhrádzať nevyhnutné náklady spojené s cestou, dočasným ubytovaním či transfermi na letisko,“ priblížila na webe poisťovne riaditeľka úseku likvidácie poistných udalostí a správy poistenia Viktória Piatková. Ako dodala, všetci dotknutí klienti sú už bezpečne doma.

Poškodení budú vyplatení z poistenia proti úpadku. Či bude stačiť, je zatiaľ nejasné

Poistná suma proti úpadku Solvexu od 1. júna 2026 do 31. mája 2027 je 2,55 milióna eur. „Nároky klientov budeme vyhodnocovať počas šesťmesačnej lehoty od vzniku poistnej udalosti. Po jej uplynutí a po vyčíslení všetkých oprávnených nárokov bude možné určiť celkový rozsah poistného plnenia,“ odvetila Sopková na otázku, či bude poistná suma stačiť na uspokojenie nárokov všetkých poškodených v plnej výške.

Poistenie pre prípad úpadku CK chráni klientov pred finančnými dôsledkami jej úpadku. Zahŕňa zabezpečenie ich návratu na Slovensko a náhradu za objednané a zaplatené služby, ktoré CK v dôsledku úpadku neposkytla.

Pláž v Turecku
Ilustračná foto: Needpix

Ak si chcete nárokovať poistné plnenie, dbajte na zaslanie všetkých požadovaných dokumentov

Najčastejším problémom pri uplatňovaní nároku na poistné plnenie je neúplná dokumentácia. „Klienti často zašlú iba časť požadovaných dokladov alebo len jednu stranu dokumentu, napríklad občianskeho preukazu, hoci potrebujeme obe strany. Častou chybou je aj zaslanie odkazu na externé úložisko, napríklad uschovna.cz, namiesto dokumentov v prílohe,“ priblížila zástupkyňa poisťovne.

Z bezpečnostných dôvodov akceptujú iba dokumenty priložené priamo k e-mailu. „Pred odoslaním preto klientom odporúčame skontrolovať zoznam požadovaných dokladov na webovej stránke Colonnade,“ dodala pre TASR Sopková s tým, že kompletná dokumentácia zaslaná elektronicky zároveň výrazne urýchli spracovanie žiadosti.

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