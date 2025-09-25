Z týchto predajní by ste si jedlo kupovať nechceli: Inšpektori odhalili šváby, plesnivé ovocie aj špinavé podlahy

Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa

Nina Malovcová
Kontroly potravín v auguste odhalili stovky nedostatkov.

Slovenskí inšpektori sa počas augusta pozreli na hygienu a kvalitu potravín v tisíckach prevádzok po celej krajine. Odhalili stovky nedostatkov, medzi nimi výskyt švábov, zhnité ovocie či mäso so salmonelou. Výsledkom boli pokuty za desaťtisíce eur.

Vyplýva to zo správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ktorá zverejnila výsledky augustových kontrol.

Viac ako 2 700 kontrol a stovky chýb

Inšpektori preverili 1 633 prevádzok a 1 094 právnych subjektov. Celkovo vykonali 2 709 kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Nedostatky sa objavili v 120 prípadoch, čo znamená viac ako štyristo konkrétnych porušení predpisov. Najčastejšie problémy sa týkali hygieny priestorov a zariadení, označovania výrobkov či stavu technologických zariadení.

Kontrolóri zdokumentovali prípady, ktoré ohrozovali zdravie zákazníkov. Našli šváby v skladoch, znečistené podlahy, ovocie nevhodné na ľudskú spotrebu aj potraviny skladované pri nesprávnej teplote.

Salmonela aj zakázané látky

Dve zistenia sa dostali až do európskeho systému rýchleho varovania RASFF. V jednom prípade išlo o vajcia z Ukrajiny s obsahom zakázaných látok, v druhom o hydinové mäso z Poľska, v ktorom laboratórne testy potvrdili výskyt salmonely.

Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa

Za zistené porušenia uložili inšpektori 100 blokových pokút v celkovej výške 3 220 eur. Závažnejšie prípady riešili v správnom konaní. Padlo 48 právoplatných pokút v sume 53 850 eur, pričom najvyššia dosiahla 8 000 eur.

Ovocie a zelenina nevyhoveli vo veľkom

Osobitná kontrola sa zamerala na kvalitu ovocia a zeleniny. Inšpektori preverili viac ako 16 ton tovaru a 1,7 tony z neho nevyhovovalo požiadavkám. Najčastejšie išlo o poškodené alebo znečistené plodiny. V maloobchodných jednotkách neprešlo hodnotením 38 druhov plodín. Celkovo to predstavovalo takmer päť percent z kontrolovaných zásielok.

Foto: Štátna veterinárna a potravinová správa

Veterinári spolu s políciou kontrolovali aj prepravu potravín. Skúmali 24 zásielok s hmotnosťou viac ako 35 ton. Objavili jednu nezrovnalosť pri zásielke zo Slovenska. Prevádzkovateľ dostal blokovú pokutu vo výške 50 eur.

Aj keď väčšina prevádzok prešla bez problémov, augustová správa ukazuje, že riziká stále existujú. Spotrebitelia by mali venovať pozornosť označeniu výrobkov, dátumom spotreby a kvalite nakupovaného ovocia či mäsa.

