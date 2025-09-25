Aliancia sa nechce len prizerať: Rutte vysvetlil, čo čaká ruské stroje pri ďalšom nebezpečnom prekročení hraníc NATO

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Generálny tajomník NATO podporil Trumpa.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok podporil nedávne vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že členské krajiny NATO by mali zostreliť ruské drony a lietadlá po vstupe do ich vzdušného priestoru, ak by bol takýto krok nevyhnutný. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a AFP.

„Ak je to potrebné. Takže v tomto úplne súhlasím s prezidentom Trumpom: ak je to potrebné,“ povedal Rutte v rozhovore pre program „Fox & Friends“ televízie Fox News. Dodal, že vojaci NATO sú vycvičení na posudzovanie takýchto hrozieb a na určenie, či môžu eskortovať ruské lietadlá zo spojeneckého územia alebo podniknúť proti nim ďalšie kroky.

NATO je pripravené konať

Postoj NATO je podľa agentúry AFP pomerne priamy – ak sa Aliancia domnieva, že lietadlo predstavuje hrozbu, je pripravená strieľať. „Môžete si byť istí, že urobíme všetko, čo je potrebné na obranu našich miest, našich ľudí, našej infraštruktúry,“ povedal tento týždeň Rutte. „To neznamená, že vždy okamžite zostrelíme lietadlo,“ dodal.

Foto: SITA/AP

To potvrdzujú nedávne incidenty nad Poľskom a Estónskom. Keď približne 20 ruských dronov preletelo cez Poľsko, NATO zostrelilo tú časť z nich, ktoré boli považované za hrozbu.

Na druhej strane o niekoľko dní neskôr, keď tri ozbrojené ruské stíhačky narušili estónsky vzdušný priestor nad Fínskym zálivom na približne 12 minút, lietadlá NATO iba „eskortovali lietadlo bez eskalácie“, povedal Rutte. „Nebola posúdená žiadna bezprostredná hrozba,“ povedal šéf Aliancie.

