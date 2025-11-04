Z pultov obchodov sťahujú obľúbenú pochúťku: Určite ju nekonzumujte, možno ju máte doma aj vy

Známa poľská značka Tygryski sa dostala pod drobnohľad hygienikov. Obľúbené kukuričné chrumky, ktoré boli označené ako bezlepkové, podľa kontroly lepok obsahujú. Poľský Hlavný hygienický úrad (GIS) preto vydal naliehavé varovanie a nariadil stiahnutie chybnej šarže z predaja.
Podľa informácií portálu Polsat News sa problém týka výrobkov, ktoré sú v Poľsku bežne dostupné a často ich kupujú aj slovenskí spotrebitelia.
V „bezlepkových“ chrumkách odhalili lepok
Ako informoval Polsat News s odvolaním sa na GIS, počas úradnej kontroly Štátnej sanitárnej inšpekcie sa zistilo, že chrumky s označením „bez lepku“ v skutočnosti obsahujú glutén.
„Konzumácia tohto produktu osobami s alergiou alebo intoleranciou na glutén môže vyvolať alergickú reakciu,“ upozornil GIS vo svojom stanovisku. Problém sa týka šarže Tygryski Chrupki kukurydziane o smaku toffi (70 g) s označením A0430 a dátumom minimálnej trvanlivosti do januára 2026.
Výrobca reagoval okamžite
Výrobcom chrumiek je spoločnosť TBM Sp. z o.o. z poľského mesta Kunów. Po upozornení hygienikov firma okamžite začala sťahovať výrobok z trhu a informovala všetkých odberateľov o situácii. „Orgány úradnej kontroly potravín dohliadajú na celý proces a preverujú, ako sa mohlo stať, že výrobok označený ako bezlepkový obsahoval glutén,“ uviedol GIS.
Ak ich máte doma, radšej ich nejedzte
Úrady vyzývajú spotrebiteľov, aby si skontrolovali obaly a ak nájdu chrumky s číslom šarže A0430, aby ich okamžite prestali konzumovať. Pre ľudí s celiakiou alebo intoleranciou na lepok môže aj malé množstvo gluténu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti.
Zatiaľ nie sú hlásené žiadne prípady komplikácií po požití týchto chrumiek, no hygienici pripomínajú, že na obale sa nemožno spoliehať bezvýhradne. Aj známe značky môžu urobiť chybu a v tomto prípade môže mať naozaj nepríjemné následky. Ak ste chrumky Tygryski kupovali v posledných týždňoch, oplatí sa pozrieť, či medzi nimi nie je aj balíček, ktorý mal byť bez lepku, no v skutočnosti nie je.
Nahlásiť chybu v článku