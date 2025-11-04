Z pultov obchodov sťahujú obľúbenú pochúťku: Určite ju nekonzumujte, možno ju máte doma aj vy

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Nina Malovcová
Chrumky označené ako bezlepkové obsahujú glutén.

Známa poľská značka Tygryski sa dostala pod drobnohľad hygienikov. Obľúbené kukuričné chrumky, ktoré boli označené ako bezlepkové, podľa kontroly lepok obsahujú. Poľský Hlavný hygienický úrad (GIS) preto vydal naliehavé varovanie a nariadil stiahnutie chybnej šarže z predaja.

Podľa informácií portálu Polsat News sa problém týka výrobkov, ktoré sú v Poľsku bežne dostupné a často ich kupujú aj slovenskí spotrebitelia.

V „bezlepkových“ chrumkách odhalili lepok

Ako informoval Polsat News s odvolaním sa na GIS, počas úradnej kontroly Štátnej sanitárnej inšpekcie sa zistilo, že chrumky s označením „bez lepku“ v skutočnosti obsahujú glutén.

„Konzumácia tohto produktu osobami s alergiou alebo intoleranciou na glutén môže vyvolať alergickú reakciu,“ upozornil GIS vo svojom stanovisku. Problém sa týka šarže Tygryski Chrupki kukurydziane o smaku toffi (70 g) s označením A0430 a dátumom minimálnej trvanlivosti do januára 2026.

Výrobca reagoval okamžite

Výrobcom chrumiek je spoločnosť TBM Sp. z o.o. z poľského mesta Kunów. Po upozornení hygienikov firma okamžite začala sťahovať výrobok z trhu a informovala všetkých odberateľov o situácii. „Orgány úradnej kontroly potravín dohliadajú na celý proces a preverujú, ako sa mohlo stať, že výrobok označený ako bezlepkový obsahoval glutén,“ uviedol GIS.

Foto: Państwową Inspekcję Sanitarną

Ak ich máte doma, radšej ich nejedzte

Úrady vyzývajú spotrebiteľov, aby si skontrolovali obaly a ak nájdu chrumky s číslom šarže A0430, aby ich okamžite prestali konzumovať. Pre ľudí s celiakiou alebo intoleranciou na lepok môže aj malé množstvo gluténu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti.

Zatiaľ nie sú hlásené žiadne prípady komplikácií po požití týchto chrumiek, no hygienici pripomínajú, že na obale sa nemožno spoliehať bezvýhradne. Aj známe značky môžu urobiť chybu a v tomto prípade môže mať naozaj nepríjemné následky. Ak ste chrumky Tygryski kupovali v posledných týždňoch, oplatí sa pozrieť, či medzi nimi nie je aj balíček, ktorý mal byť bez lepku, no v skutočnosti nie je.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takto vedia Slováci získať aj 1 700 €: Treba sa poponáhľať. Pozrite si, či spĺňate…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac