Z pohotovosti ich poslali domov, následne zomreli: Matku s dcérou zrejme zabilo vianočné jedlo

V Taliansku pravdepodobne na otravu jedlom zomrela žena a jej 15-ročná dcéra. V nedeľu to oznámila miestna polícia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Dievča zomrelo počas noci a jej 50-ročná matka v nedeľu ráno, uviedla hovorkyňa polície v meste Campobasso. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a presné okolnosti úmrtí zatiaľ nie sú známe, keďže sa čaká na výsledky pitvy.
Rodina mala vyhľadať pomoc opakovane
Podľa talianskej agentúry ANSA rodina ešte pred tragédiou dvakrát vyhľadala lekársku pomoc na pohotovosti. Napriek tomu ich poslali domov, hoci im diagnostikovali otravu jedlom. Ich stav sa však náhle zhoršil. Talianske médiá uvádzajú, že otráviť sa mohli po konzumácii rýb počas vianočných sviatkov.
Indagini in corso, ma solo dopo l’autopsia di martedì si potranno avere conferme sulla causa.
Intossicazione alimentare, a Campobasso muoiono madre e figlia. Per due volte dimesse dall’ospedalehttps://t.co/7FhsoiqaWy
— Luciano (@Luciano777777) December 29, 2025
Zdravotné problémy má aj otec dievčaťa, ktorý zostáva hospitalizovaný. Podľa dostupných informácií by ho v najbližších hodinách mohli previezť do nemocnice v Ríme.
Nahlásiť chybu v článku