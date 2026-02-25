Z klientskeho centra sa zrútila strecha: Tragédia si vyžiadala ľudský život, zasahujú všetky zložky

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Z budovy Klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne spadla časť strechy. Podľa doteraz zistených informácií prišla o život jedna osoba a jedna osoba bola zranená.

Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník. Potvrdilo to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Na miesto tragédie smeruje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). „S hlbokým zármutkom som prijal informáciu o tragickej udalosti pred Klientskym centrom v Komárne. Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony,“ reagoval minister na sociálnej sieti.

