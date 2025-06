Z jedného úspešného projektu do druhého. Herečka zo Sľubu prezradila, ako dostala ponuku do seriálu

Z herečky priam srší dobro, jej úsmev prezrádza, že je milá, priateľská a nápomocná. Nečudo, že ju tvorcovia úspešného seriálu obsadili do roly dobrosrdečnej postavy. V Dunaji, k vašim službám stvárnila pani Máriu, ktorá sa postarala o niekoľko silných momentov, ktoré pohli s emóciami divákov. Ukázala v sebe odvahu a statočnosť, no čo je hlavné, mala srdce na pravom mieste. Málokto by dokázal to, čo Mária, ktorá nastúpila namiesto Anny Urbanovej do transportu.

S postavou nápomocnej Márie sa herečka Jana Pilzová zrejme zžila. Seriálová postava spravila veľké gesto, ktoré rozplakalo nejedného diváka, no slzy prišli aj potom, keď odišla z Dunaja, k vašim službám. Ako prezradila umelkyňa pre Markízu, seriál ostal hlboko v jej srdci, a to až do takej miery, že nevie, či niekedy z jej srdca odíde. „Zanechal hlbokú stopu, ľudskú aj umeleckú,“ dodala Jana.

Prekvapivý bol však fakt, že o oficiálnom konci v seriáli jej nikto nič nepovedal. „Keď som sa definitívne dozvedela, že naozaj končím a akým spôsobom, tak som mala stavy, akoby som sa lúčila s mojou najlepšou priateľkou. Priznám sa, že som doma pri učení sa textov plakala,“ vyšla s pravdou von. Bolo pre ňu ťažké zmieriť sa s tým, že pani Mária tu už nebude.

Potešilo ju to

Na druhej strane, ponuka na účinkovanie v ďalšom seriálovom projekte prišla skôr, ako by sa mohlo zdať. „Práve som išla na svoj posledný natáčací deň do Dunaja a zazvonil mi telefón s ponukou účinkovania v Sľube, kde už boli dvaja moji kolegovia z divadla zo Zvolena Miško Ďuriš a Marek Rozkoš, čiže čo-to som už o tom seriáli vedela. Samozrejme, že som sa veľmi potešila,“ priznala Jana v relácii Reflex.

V Sľube sa zhostila úlohy Jany Andrášovej, ktorá má dvoch synov Michala a Vlada. Aj tentokrát jej zjavne rola sadla ako uliata, hoci ju Slováci nemali príliš v láske. Minimálne účes v seriáli jej pripomína obdobie 80. rokov, keď si dávala robiť trvalú. Nadšené sú aj jej bývalé spolužiačky.

„Čo mám odozvy, to sú napríklad moje bývalé spolužiačky z gymnázia z Nitry, tak tie mi hovorili, že sa úplne nenormálne tešia na každú časť, lebo im to pripomína v podstate ich mladosť. Ľudia sa veľmi radi vracajú do mladosti, nech bola akákoľvek. Pre mňa bolo neuveriteľné, že dobové seriály, či už to boli 40. alebo 80. roky, zasahujú všetky vekové kategórie,“ uviedla herečka, ktorá žije nielen herectvom, ale napĺňa ju aj rodina a prechádzky v prírode.

Podľa jej slov nič nie je isté