Z budovy trčí trup aj chvost: Bývalý pilot povedal, čo mohlo spôsobiť katastrofický pád lietadla v Ahmadabade

Lietadlo spoločnosti Air India smerujúce do Londýna havarovalo krátko po vzlietnutí z letiska v indickom meste Ahmedabad. Na palube sa nachádzalo 242 ľudí, vrátane 53 občanov Spojeného kráľovstva. Príčiny tragédie zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, no odborníci sa domnievajú, že mohlo dôjsť k náhlej strate výkonu motorov počas kritickej fázy letu.

Podrobnosti zverejnili viaceré britské médiá, medzi nimi aj denník Mail Online. Podľa predbežných údajov let AI171 dosiahol výšku len približne 190 metrov, kým začal prudko klesať.

Videozáznamy zachytili, ako sa lietadlo rúti nadol s vysokým náklonom nosa a vysunutým podvozkom. Krátko nato explodovalo v obytnej štvrti Meghani. Záchranné tímy zatiaľ potvrdili najmenej 30 obetí v budove, medzi mŕtvymi majú byť aj študenti medicíny.

Ako sa ďalej v článku píše, po katastrofe sa začali na sociálnych sieťach objavovať fotografie z miesta činu, na ktorých z budovy trčí kus trupu a chvost lietadla. Stroj totiž narazil do ubytovne lekárov. Z budovy vyniesli najmenej 30 tiel, mnohí ranení putovali do nemocníc. Na mieste boli aj hasiči, ktorí okamžite hasili trosky a pomáhali pri záchranných prácach.

Odborníci hovoria o viacerých možných scenároch

John R. Davidson, bývalý pilot amerického letectva, uviedol, že lietadlo síce dosiahlo potrebnú rýchlosť, no nie výšku. To by podľa neho mohlo naznačovať buď oneskorené odlepenie sa od zeme, alebo pád v dôsledku straty vztlaku tesne po štarte. Medzi potenciálnymi príčinami sa spomína náhla zmena vetra, zrážka s vtákmi či technická porucha.

Kapitán Saurabh Bhatnagar, ďalší bývalý pilot, v rozhovore pre indickú NDTV uviedol, že podľa záznamov z miesta tragédie mohla byť príčinou zrážka s viacerými vtákmi, ktorá spôsobila zlyhanie oboch motorov.

Lietadlo riadil skúsený kapitán

Stroj typu Boeing 787 Dreamliner, ktorý bol v prevádzke len 11 rokov, pilotoval kapitán Summeet Sabharwal. Na konte mal viac ako 8 200 nalietaných hodín. Prvým dôstojníkom bol Clive Kundar, ktorý mal za sebou 1 100 hodín. Podľa niektorých analytikov sa krátko pred zrútením mohla aktivovať tzv. pomocná veterná turbína (RAT), čo naznačuje úplnú stratu elektrickej energie.

Zrútenie lietadla spôsobilo chaos a smrť v nemocničnom areáli

Časti trupu a podvozku prerazili budovu, ktorá slúžila ako jedáleň pre lekárov a študentov medicíny. Na laviciach boli ešte viditeľné nedojedené taniere. Niektorí obyvatelia budovy údajne skákali z okien, aby sa zachránili pred plameňmi.

Záchranári a hasiči pracujú celé hodiny, aby odpratali trosky a pátrajú po obetiach. Miestne úrady potvrdili, že sa zatiaľ podarilo vyslobodiť telá 30 ľudí, no konečný počet obetí môže byť výrazne vyšší.

Počasie bolo ideálne, piloti skúsení, lietadlo moderné

Meteorológovia uviedli, že v čase odletu panovali výborné podmienky – jasno, sucho a teplota okolo 40 °C. To vylučuje vplyv turbulencií či extrémneho počasia. Profesor John McDermid, expert na leteckú bezpečnosť, označil nehodu za nepochopiteľnú: „Lietadlá sú konštruované tak, aby zvládli vzlet aj s jedným motorom. Prekvapuje ma, že sa havária stala ešte pred dosiahnutím výšky 200 metrov.“

„Ľudia skákali z okien, aby sa zachránili“

Bezprostredne po páde zasiahlo lietadlo aj okolité budovy. Časti trupu a podvozku prerazili múry jedálne v areáli BJ Medical College a Civil Hospital, kde sa práve nachádzali lekári a študenti. „Budova, na ktorú lietadlo dopadlo, je ubytovňa pre lekárov. Vyčistili sme už 70 až 80 percent územia, zvyšok čoskoro dokončíme,“ uviedol vyšší policajný dôstojník priamo z miesta tragédie.

Zábery z oblasti ukazujú taniere s nedojedeným jedlom na laviciach jedálne a trosky visiace z otvorenej steny. Obyvatelia štvrte opisovali scény paniky a chaosu. „Naša kancelária je pri budove, kam lietadlo narazilo. Ľudia z nej skákali z druhého a tretieho poschodia, aby sa zachránili,“ povedal jeden z obyvateľov, ktorý si neželal byť menovaný.

Z trosiek stúpali husté oblaky čierneho dymu, kým hasiči zápasili s plameňmi. Na mieste sa stále nachádzajú desiatky záchranárov, ktorí prehľadávajú ruiny v nádeji, že nájdu preživších.

Vyšetrovanie potrvá roky

Vyšetrovanie povedie indický úrad pre civilné letectvo v spolupráci s americkým Národným úradom pre bezpečnosť dopravy. Zapojí sa aj britský úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd, keďže medzi obeťami sú aj britskí občania.

Predseda predstavenstva Air India, Natarajan Chandrasekaran, v emotívnom vyhlásení uviedol, že spoločnosť robí všetko pre pomoc pozostalým a záchranným tímom: „Našou prioritou je teraz podpora všetkých zasiahnutých.“ Let mal pôvodne pristáť na letisku Gatwick o 18:25 miestneho času.

Zverejnili znepokojivé novinky

Viac ako 200 ľudí podľa predstaviteľov polície zomrelo pri štvrtkovom páde lietadla Boeing 787-8 Dreamliner spoločnosti Air India v indickom meste Ahmadabad. Na palube bolo celkovo viac ako 240 osôb. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.

O viac ako 200 obetiach informoval agentúru Reuters zástupca veliteľa ahmadabadskej polície Kanan Desai. Policajný komisár GS Malik predtým pre agentúru AFP uviedol, že nehodu pravdepodobne neprežil nikto. „Keďže lietadlo spadlo na obytnú oblasť, v ktorej sa nachádzali kancelárie, obetí bude ešte viac,“ vysvetlil.

Lietadlo smerujúce na londýnske letisko Gatwick sa zrútilo krátko po štarte do štvrte Meghani Nagar v Ahmadabade a dopadlo na budovu študentského internátu. Podľa agentúry AFP bolo na palube 169 občanov Indie, 53 Britov, sedem občanov Portugalska a jeden Kanaďan. Medzi cestujúcimi bolo 11 detí.