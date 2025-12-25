Vyzerá ako tieň, podľa fanúšikov je to chyba: V obľúbenom filme si po takmer 40 rokoch všimli skrytý detail

Je alebo nie je vianočným filmom? Táto otázka sa spája s kultovou snímkou Smrtonosná pasca hádam viac, než s akoukoľvek inou. Od jej premiéry prešlo už 37 rokov, napriek tomu sa k nej mnohí fanúšikovia neustále vracajú. Objavila sa však teória, ktorá vám zamotá hlavy, aj keď my s ňou úplne nesúhlasíme.
„Dnes večer som si pozrel Smrtonosnú pascu prvýkrát. Môžete si v nej všimnúť scénu, v ktorej Karl stojí v pozadí po tom, ako ho John uškrtil reťazami,“ upozornil fanúšikov jeden z divákov na Reddite a neodpustil si poznámku, že ide o skvelý vianočný film.
Ako to bolo?
Ak poznáte Smrtonosnú pascu naspamäť, tak rozumiete, akú chybu si jeho pozorné oči mali všimnúť. Zdalo sa mu, že v jednej zo scén, v ktorej stojí John pri schodišti, zbadal v pozadí mihnúť sa postavu Karla Vreskiho. Stalo sa tak až po sekvencii, v ktorej mal byť práve zavraždený, pretože skutočne vyzerá tak, že o život v tom momente prišiel.
Musíme priznať, že my sme si túto scénu prehrali niekoľkokrát, no v jej pozadí vidíme len čierny tieň. No predstavivosti filmových fanúšikov sa zjavne medze nekladú a o tomto detaile začali búrlivo diskutovať.
Ako upozornil portál UNILAD, o „tieni“ v pozadí sa objavili aj vtipy, podľa ktorých to vlastne nie je Karl, ale duch nejakého robotníka, ktorý v budove zomrel. Podobných teórií súvisiacich s nadprirodzenými javmi bolo viac, napríklad, že duch sa stal priamo z Karla a zostane tam strašiť už navždy.
Osud tejto postavy týmto však ani zďaleka neskončil, čo skalní nadšenci dobre vedia. A ak ste Smrtonosnú pascu nevideli, viac vám prezrádzať nebudeme. Šťastné a veselé!
