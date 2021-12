Čo má spoločné film Sám doma a Smrtonosná pasca? Táto vianočná teória vám poriadne zamotá hlavu

Ale vianočná sezóna by nebola úplná bez vášnivých diskusií o tom, či je Smrtonosná pasca skutočne vianočným filmom, alebo či by ste dokázali prežiť šikovne nastražené pasce Kevinom, ktorého rodičia omylom nechali v obrovskej vile.

Ako píše portál Unilad, bez ohľadu na násilie a ikonických darebákov, Smrtonosná pasca a Sám doma majú obrovské množstvo nápadných podobností, ktoré jednoducho nemožno ignorovať. V skutočnosti by sa dalo tvrdiť, že filmy skutočne vyzerajú ako séria udalostí z mimoriadne rušného života tej istej osoby.

Filmy sú si veľmi podobné

Táto filmová teória hovorí o tom, ako sa prvé tri filmy Sám doma veľmi nápadne podobajú prvým trom filmom Smrtonosnej pasce.

V prvom filme je John McClane (Bruce Willis) oddelený od svojej rodiny, keď sa statočne pokúša odraziť skupinu skoro až komických teroristov vo výškovej kancelárskej budove.

John a jeho manželka Holly Gennero-McClaneová (Bonnie Bedelia), s ktorou už dávno nemajú emočné prepojenie, sa k sebe počas začiatku filmu nesprávajú práve príjemne. Ale strach, ktorý prežívajú v priebehu deja, ich vtiahne späť do náručia a koniec filmu uzatvára zmierlivý bozk.

Dá sa to porovnať s nezhodou medzi Kevinom a jeho matkou Kate (Catherine O’Hara), pričom mladík si pôvodne prial, aby jeho rodina zmizla. Po preukázaní vynaliezavosti v štýle McClane sa však Kevin naučí vážiť si svojich blízkych a kúsok, v ktorom sa dostane do Kateinho náručia, je jedným z najdojímavejších momentov filmu.

Zápletky medzi prvými dvoma filmami majú určite podobnosti a mnohí by to pripisovali obyčajnej náhode alebo len prípadu univerzálnych tém rodiny a odpustenia, ktoré sa objavujú v mnohých takýchto trhákoch.

Problémy na letisku a zlý personál v druhých častiach

Potom sa však dostávame k druhým dvom častiam, pričom obe sú – v zásade – o tom, že sa dej zvrtáva do temného smeru – a oboje v prostredí letiska.

V oboch prípadoch ide o presun do iného mesta. Rodák z Chicaga Kevin mieri so svojou rodinou do Miami, zatiaľ čo Newyorčan John – ktorého sme naposledy videli v Los Angeles – sa opäť ocitne ako ryba mimo vody, tentoraz vo Washingtone DC a čaká, kým Holly dorazí na medzinárodné letisko Dulles.

Avšak obaja protagonisti zistia, že ich sviatočné plány sú zmarené. Kevin, ktorý sa točí v predvídateľnom chaose rodinnej výpravy McCallisterovcov, skončí na nesprávnom lete a zostane sám blúdiť po New Yorku po tom, čo vojde do nesprávneho lietadla.

Johna taktiež čaká nešťastná náhoda po tom, čo si v letiskovom bare všimne dvoch mužov, ktorí sa správajú zvláštne. To vedie k smrteľnej prestrelke a nakoniec to uvrhne Johna priamo do centra ďalšieho teroristického sprisahania.

Nanešťastie, John dostane nedostatočnú podporu od letiskovej polície, ktorá sa k nemu správa podozrievavo – s personálom musí zápasiť aj Kevin v hoteli Ritzy Plaza počas svojho pobytu.

Nová dynamika v tretej časti

Sám doma 3, rovnako ako tretia časť filmu Smrtonosná pasca sú si pozoruhodne podobné v tom, že obe prinášajú úplne novú dynamiku a obe sú stále celkom slušné.

Keďže Culkin na postavu Kevina príliš zostarol, Sám doma 3 predstavuje novú a rovnako vynaliezavú ústrednú postavu menom Alex Pruitt (Alex D. Linz), s novými – a ambicióznejšími – zloduchmi, s ktorými je potrebné bojovať.

Je to tiež prvý a jediný film, ktorý sa neodohráva počas Vianoc. Hoci je tu veľa snehu, akcia sa tu odohráva po dovolenkovej sezóne, pričom Alex zostal doma sám s ovčími kiahňami, nie kvôli sviatočnému omylu zo strany jeho rodičov.

V podobnom duchu je Smrtonosná pasca 3, ktorá je tiež prvým nevianočným filmom z tejto série a prináša nám plnohodnotný zážitok z filmu v letnom prostredí. Hoci Willis stále hrá postavu Johna, aj toto je pokračovanie, ktoré si je s vianočnými filmami Sám doma veľmi podobné.

John a Holly sú opäť bez spojenia, pričom Johnova manželka je v priebehu filmu takmer neprítomná. Najzaujímavejšie je, že vidíme predstavenie Samuela L. Jacksona ako Zeusa Carvera, pričom táto dvojica vytvorí ikonické priateľstvo, ktoré sa v pokračovaniach zriedka vidí.

Kevin a John sú jedna osoba, tvrdí teória