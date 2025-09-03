Tento nový seriál musíte vidieť: Od napätia sa nebudete vedieť nadýchnuť. Je hitom Netflixu, má hodnotenie 82 %

Tento seriál vás pripúta k obrazovke od prvej minúty. Dej plný napätia, nečakaných zvratov a výborne napísaných postáv je presne to, čo potrebujete do tohto zamračeného počasia.
Len pred pár týždňami na obľúbenú streamovaciu platformu Netflix dorazil nový seriál s názvom Hostage, ktorý okamžite ovládol rebríčky sledovanosti vo viac ako 90 krajinách sveta vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole. Táto päťdielna dramatická miniséria z Veľkej Británie je ideálna na seriálový maratón, pretože vás zaručene udrží v napätí od začiatku do konca.
Seriál sleduje britskú premiérku, ktorej unesú manžela a v tom istom čase sa niekto vyhráža francúzskej prezidentke. Obe líderky týchto silných európskych krajín tak čelia náročným situáciám, ktoré sa poriadne zamotávajú.
Má hodnotenie 82 %
Kým na Rotten Tomatoes seriálu svieti hodnotenie až 82 %, tak na filmovom portáli ČSFD to je len 61 % a na IMDB 6,5/10.
„Dej má dobré tempo aj šmrnc. Skvelý oddychový seriál,“ píše jeden z divákov.
„Malo to všetko, čo to malo mať. Bolo to také napínavé, že som videl všetkých 5 dielov naraz,“ dodáva ďalší.
Nahlásiť chybu v článku