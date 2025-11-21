Vyslovil odvážne tvrdenie. Bývalý manžel Meghan pred rokmi predpovedal, ako to bude medzi ňou a princom Harrym

Písal sa rok 2016, kedy sa jeho bývalá láska Meghan znovu vydala, no tentokrát za britského princa. V tej dobe vyslovil Trevor prekvapujúcu predpoveď o jej kráľovskom romániku. Herečka bola vydatá za amerického producenta a manažéra, s ktorým tvorila pár od roku 2004. Vtedy mala 23 rokov, kým on bol o 5 rokov starší.
Napriek svadbe, ktorá sa konala v hoteli Jamaica Inn v Ocho Rios, sa Meghan Markle a Trevor v roku 2013 rozišli, pričom sa odvolávali na „neprekonateľné rozdiely“ a podpísali tak rozvodové papiere. Hoci jednej lásky bolo koniec, netrvalo príliš dlho, kým sa Meghan znovu nezamilovala. V roku 2016 si užila rande naslepo s princom Harrym v Soho House v centre Londýna, ktoré zorganizoval ich spoločný priateľ, ako sa píše na portáli Tyla.
Spoznal ju na fotke
Podľa priznaní dvojice si obaja okamžite padli do oka a do niekoľkých týždňov Meghan odletela do Botswany, aby sa pripojila k Harrymu na jednu charitatívnu cestu. Podľa nových tvrdení však došlo k zaujímavej situácii ešte predtým, ako sa vzali s Harrym, za čo mohol Trevor, ktorý údajne predpovedal svojej expriateľke budúcnosť. Jeho tvrdenie tento týždeň prezradila hviezda reality TV Bethenny Frankelová počas vystúpenia v podcaste The Toast.
Podľa šokujúcej správy z podcastu Real Housewives of New York sa Bethenny s Trevorom zblížila približne v čase, keď sa šírili fámy, že Meghan a Harry spolu začali tajne chodiť. „Povedal, že jeho bývalá je žena zo seriálu s názvom Suits,“ spomína 55-ročná hviezda reality šou. „Nevedela som, čo je to za seriál a nepoznala som tú ženu,“ pokračovala.
O pár mesiacov sa ukázalo, že vtedajší najmladší syn princa Karola je oficiálne zadaný, pretože nadviazal románik s hviezdou seriálu. „O niekoľko mesiacov neskôr som videla fotky, na ktorých je Harry so ženou a poslala som Trevorovi správu so znením, či to nie je jeho bývalá. Trevor odpovedal, že je to ona,“ uviedla na pravú mieru.
