Vyšetrovateľ podal návrh na obžalobu 18-ročného študenta v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi

Policajti ukončili vyšetrovanie v prípade januárového útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Vyšetrovateľ navrhol obžalovať útočníka, ktorým bol 18-ročný študent školy. O ďalšom procesnom postupe rozhodne prokuratúra. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytli z Prezídia Policajného zboru.
Útok z januára 2025
„Od začiatku trestného konania boli vykonávané intenzívne a rozsiahle procesné úkony zamerané na dôsledné, nestranné a zákonné objasnenie skutkového stavu. V priebehu vyšetrovania boli zabezpečené všetky dostupné a relevantné dôkazné prostriedky potrebné na posúdenie veci. Po takmer jedenástich mesiacoch systematickej práce bolo vyšetrovanie ukončené a vyšetrovací spis bol spolu s návrhom na podanie obžaloby predložený prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Prešove,“ uviedli.
Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára 2025 k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.
Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
