Vyrazte na krásnu pláž s bielym pieskom: V Európe sprístupnili novú pešiu trasu

Ilustračná foto: User WALLI1912 on de.wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Tiež vás láka vyraziť niekam von?

Sezóna lyžovačiek už pomaly končí a máme pred sebou jarné mesiace, ktoré lákajú ľudí do prírody. V populárnej turistickej destinácii nedávno sprístupnili novú pešiu trasu, ktorá vám svojou krásou vyrazí dych.

Vyhnite sa davom

Ako informuje web Euronews, na Malorke bola sprístupnená nová diaľková turistická trasa. Nadmerný cestovný ruch spôsobil krízu a pláže či nočné kluby praskajú vo švíkoch. Toto je alternatíva pre tých, čo si chcú užiť dovolenku a obdivovať krásy Španielska bez tlačeníc.

Nová turistická trasa umožňuje preskúmať divokejšie východné pobrežie, kde nájdete najmä borovicové lesy a horské hrebene. Nájdete tu však aj rôzne atrakcie a zaujímavosti, vrátane hradu zo 14. storočia či múzea výšiviek.

Trasa je dlhá 104 kilometrov a je rozdelená do štyroch etáp. Vedie po rôznych poľných cestách, horských chodníkoch, ale aj po pobrežných trasách. Východná časť ostrova je charakteristická pohorím Serra de Llevant. Na novej trase Gran Recorrido del Llevant turisti zdolávajú niektoré vrcholy.

Serra de llevant, ilustračná foto: Espencat, Public domain, via Wikimedia Commons

Preskúmajte región z iného uhla pohľadu

Prvá etapa sa začína v Cales de Mallorca na pobreží, ktoré je známe zátokami s bielym pieskom obklopenými útesmi. Vedie do vnútrozemia cez borovicové lesy, dubové háje a vinice do mesta Manacor. V druhej etape sa človek ocitá vo vidieckom srdci regiónu, kde sa mu naskytá pohľad na krásne mandľovníky.

Tretia etapa je bohatá na kultúrne dedičstvo. V obci Artà vedie trasa veľmi blízko kláštora Monestir de Bellpuig, ktorého výstavba začala v roku 1240. To z neho činí jeden z najstarších kláštorných komplexov na Malorke.

Artá, ilustračná foto: Dmitry A. Mottl, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Krásna pláž s bielym pieskom

Práve v tejto obci tretia etapa končí. Môžete tu objavovať Na Batlessa, honosné sídlo vybudované v rokoch 1898 až 1900, v ktorom dnes sídli mestská knižnica, aj kostoly La Transfiguració del Senyor zo 16. storočia a Santuario de Sant Salvador z 19. storočia.

V rámci štvrtej etapy vás zaujme miestna fauna a flóra, ale aj panoramatické výhľady vyrážajúce dych. Púť končí prechodom cez starobylú rybársku dedinu Cala Rajada a dosiahnutím Cala Agulla, nádhernej pláže s bielym pieskom a krištáľovočistou vodou.

Ak je pre vás trasa dlhá vyše 100 kilometrov príliš, nájdete pozdĺž nej dva vstupné body, nemusíte ju tak prejsť celú od začiatku až do konca. Vďaka tomu je vhodná pre všetky kategórie turistov.

Muž si kúpil dom a zbavil sa desaťtisícového dlhu: Prezradil, ako sa mu to podarilo

