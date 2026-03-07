Muž si kúpil dom a zbavil sa desaťtisícového dlhu: Prezradil, ako sa mu to podarilo

Foto: Instagram/George Laing

Petra Sušaninová
Bežné snahy o šetrenie každého centa podľa neho nemajú zmysel.

Niektorí ľudia sa neboja vyjsť zo zabehnutého kolobehu a skúsiť začať niekde inde. Patrí medzi nich aj muž, ktorý sa presťahoval do Talianska. Kúpil si tam dom za euro a postupne sa zbavil desaťtisícového dlhu.

Dlh bol každým mesiacom vyšší a vyšší

Ako píše Mail Online, 33-ročný George Laing žil v Londýne život, aký majú tisícky ďalších ľudí. Platil vysoké nájomné, ledva mu peniaze stačili na účty a navyše prišiel o prácu. Napokon sa ocitol v dlhoch, ktoré sa vyšplhali na 10 000 libier (takmer 11 500 eur). Každý mesiac sa jeho dlh navyšoval najmenej o 300 libier (takmer 350 eur).

George už takto ďalej žiť nechcel a rozhodol sa využiť program, v rámci ktorého si v Taliansku mohol kúpiť dom za jedno euro. Svoj prvý dom v Mussomeli na Sicílii kúpil napokon v roku 2022. Do renovácie investoval 2 000 libier (približne 2 300 eur). Svojho dlhu sa zbavil vďaka tomu, že jeho výdavky sa zmenšili o polovicu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa George Laing (@george_laing_)

Okrem toho sa začal o svoju cestu v Taliansku deliť na sociálnych sieťach a radí ľuďom v podobnej situácii, v akej bol on. George priznáva, že to spočiatku vôbec nebolo ľahké.

Kúpil už druhú nehnuteľnosť

Jeho rozpočet bol veľmi obmedzený a musel sa tomu prispôsobiť. Na toaletu sa vkrádal do okolitých reštaurácií a umývať sa mohol len vlhčenými obrúskami, kým neopravil v dome toaletu a kúpeľňu. Z času na čas sa ubytoval v hoteli, no často si to nemohol dovoliť. Po 18 mesiacoch sa ale napokon dlhu, ktorý ho ťažil, úspešne zbavil.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa George Laing (@george_laing_)

Laing odvtedy kúpil v Taliansku ďalšiu nehnuteľnosť. Na to, že ho vyšla len jedno euro, je podľa jeho slov v relatívne dobrom stave. Hoci si, samozrejme, bude vyžadovať opravy. Pri svojom prvom dome sa však toho George veľa naučil a takmer všetky opravy dokáže urobiť svojpomocne a za málo peňazí. Ak ľudia nevedia, ako na to, investujú do domu za euro aj 50 000.

George si však o sebe myslí, že prišiel na to, ako čo najviac ušetriť a napokon mať v rukách svoje bývanie snov. Pomáha mu okrem iného napríklad to, ak dom opravuje niekto iný v okolí a chce sa zbaviť nepotrebných zvyškov stavebného materiálu. George ich neraz dostáva zadarmo. Samozrejme, táto cesta nie je pre každého. Mladému Britovi to ale zmenilo život k lepšiemu.

