Do slnečnej jarnej destinácie za 23 eur: Našli sme lacné letenky do európskeho raja, v mori sa okúpete aj v máji

Na Slovensku sme po dlhých mesiacoch konečne pocítili príjemné slnečné lúče, pri ktorých sme nedrkotali zubami. Ak ste si už začali predstavovať, ako budete čoskoro vylihovať niekde pod slnečníkom na pláži, máme pre vás tip.
Do letnej dovolenkovej sezóny je ešte ďaleko, no vyraziť k moru počas jari má viacero výhod – od nižších cien až po menej turistov. A extrémne vysoké júlové a augustové teploty, ktoré mnohým nerobia dobre, hádam ani nemusíme spomínať. Jednou z možností, kde si už začiatkom mája môžete v Európe užiť teploty presahujúce 20 stupňov, je Španielsko.
Našli sme lacné letenky do mestečka Palma na Malorke. Môžete sa tu pokochať históriou, nádhernými plážami, aj si pochutnať na skvelej kuchyni.
Cestu otočíte do 100 eur
Jednosmerne si sem zaletíte od 23 eur, konkrétne 12. mája, no za 34 eur si môžete uchmatnúť letenky na 5. mája alebo za 41 eur na 26. mája. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 2 hodiny a 35 minút.
Ceny spiatočných leteniek sa aktuálne tiež pohybujú v priaznivej hladine. Napríklad ak sa rozhodnete vybrať sa na dovolenku spomínaného 12. mája a na Malorke strávite 7 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 76 eur, čo nie je vôbec zlé.
Malorka na jar? Áno!
Keďže Malorka ponúka ďaleko viac, než len krásne pláže, nemusíte sa obávať toho, že by ste sa tu nudili, ak by sa vám more zdalo v máji ešte pocitovo chladné. Ako vysvetľuje portál The Lodge Mallorca, jar je priam ideálnym obdobím na návštevu tohto ostrova v Stredozemnom mori. Spomína, že teploty mora začínajú v máji stúpať na 18 stupňov a niektorí ľudia sa v ňom už aj kúpu, takže to môžete vyskúšať tiež.
Okrem toho je Malorka rajom, ktorý ponúka množstvo možností na príjemné prechádzky za históriou alebo na turistiku a na to, aby ste si ju užili ešte predtým, než dorazia ťažko znesiteľné letné horúčavy.
