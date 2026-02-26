Do slnečnej jarnej destinácie za 23 eur: Našli sme lacné letenky do európskeho raja, v mori sa okúpete aj v máji

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Pomaly môžeme začať vyťahovať plavky.

Na Slovensku sme po dlhých mesiacoch konečne pocítili príjemné slnečné lúče, pri ktorých sme nedrkotali zubami. Ak ste si už začali predstavovať, ako budete čoskoro vylihovať niekde pod slnečníkom na pláži, máme pre vás tip. 

Do letnej dovolenkovej sezóny je ešte ďaleko, no vyraziť k moru počas jari má viacero výhod – od nižších cien až po menej turistov. A extrémne vysoké júlové a augustové teploty, ktoré mnohým nerobia dobre, hádam ani nemusíme spomínať. Jednou z možností, kde si už začiatkom mája môžete v Európe užiť teploty presahujúce 20 stupňov, je Španielsko.

Viac z témy Lacné letenky:
1.
Za 16 eur ochutnáte najlepšiu pizzu: Našli sme lacné letenky do ideálnej jarnej destinácie
2.
Užite si jar v Albánsku od 95 eur: Z Košíc a z Bratislavy sa dostanete do desiatok destinácií jednoduchšie
3.
Do najslnečnejšieho mesta v Európe len za 17 eur: Našli sme lacné letenky, užijete si ho aj na jar
Zobraziť všetky články (105)

Našli sme lacné letenky do mestečka Palma na Malorke. Môžete sa tu pokochať históriou, nádhernými plážami, aj si pochutnať na skvelej kuchyni.

Cestu otočíte do 100 eur

Jednosmerne si sem zaletíte od 23 eur, konkrétne 12. mája, no za 34 eur si môžete uchmatnúť letenky na 5. mája alebo za 41 eur na 26. mája. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair a let trvá 2 hodiny a 35 minút.

Foto: Screen kiwi.com

Ceny spiatočných leteniek sa aktuálne tiež pohybujú v priaznivej hladine. Napríklad ak sa rozhodnete vybrať sa na dovolenku spomínaného 12. mája a na Malorke strávite 7 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 76 eur, čo nie je vôbec zlé.

Foto: Screen kiwi.com

Malorka na jar? Áno!

Keďže Malorka ponúka ďaleko viac, než len krásne pláže, nemusíte sa obávať toho, že by ste sa tu nudili, ak by sa vám more zdalo v máji ešte pocitovo chladné. Ako vysvetľuje portál The Lodge Mallorca, jar je priam ideálnym obdobím na návštevu tohto ostrova v Stredozemnom mori. Spomína, že teploty mora začínajú v máji stúpať na 18 stupňov a niektorí ľudia sa v ňom už aj kúpu, takže to môžete vyskúšať tiež.

Okrem toho je Malorka rajom, ktorý ponúka množstvo možností na príjemné prechádzky za históriou alebo na turistiku a na to, aby ste si ju užili ešte predtým, než dorazia ťažko znesiteľné letné horúčavy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac