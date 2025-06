Vypneme vám mozog a spomienky vymažeme: Doktor vysvetlil, ako funguje anestézia. Nie je to tak, ako si myslíte

Zameral sa na celkovú anestéziu — stav, počas ktorého naše telo dočasne upadne do stavu umelo navodenej straty vedomia. Pri menej invazívnych a náročných zákrokoch sa dnes celkovej anestézii snažíme vyhnúť — nie je totiž nutná. Mnohé operácie dokážeme absolvovať len s lokálnou či regionálnou anestéziou, ktorú už možno zažil takmer každý z nás.

Napriek tomu, že anestézia je dnes štandardizovanou a globálne uznávanou metódou na zabezpečenie bezpečnosti a komfortu počas operácie, pre mnohých zostáva jej priebeh záhadou — a často aj dôvodom na strach. Doktor Kaveh sa rozhodol reagovať na jeden z komentárov pod svojím videom, v ktorom sa ho niekto spýtal: „Je pravda, že počas anestézie nespíme, ale že v skutočnosti máme len úplne paralyzované telo a náš mozog neskôr kompletne vymaže všetku bolesť, ktorou sme počas zákroku prešli?“

Na stole nespíte, váš mozog je úplne vypnutý

Odpoveď možno mnohých prekvapí a lekár s komentárom úplne súhlasí. „Na stole v anestézii nespíte,“ odpovedá vo videu. „Pomocou liekov vám doslova vypneme mozog. A keď je mozog vypnutý, nedokáže vnímať bolesť.“

Tvrdenie o paralýze a „vymazaní spomienok“ doktor ešte spresňuje: „Ak je to nutné, podávajú sa dodatočné liečivá, ktorými telo úplne paralyzujeme. A áno, podávajú sa aj také, ktoré spôsobia úplné vymazanie pamäti. Robíme to zámerne – ide o to, aby pacient po operácii nepociťoval úzkosť a znížilo sa riziko, že si zo zákroku odnesie posttraumatickú stresovú poruchu.“

Ako uvádza Unilad, takéto vysvetlenie však niektorých divákov poriadne znepokojilo. „Znie to oveľa desivejšie, keď to takto opíšete,“ napísal jeden z komentujúcich na YouTube.

Ďalší priznali, že po pozretí videa pocítili úzkosť či priam paniku. Niektorí sa zhodli, že myšlienka na úplné vypnutie mozgu, paralýzu a umelé vymazanie pamäti znie ako niečo z hororového filmu. Na druhej strane, ozvali sa aj ľudia, ktorí anestéziu už zažili niekoľkokrát. Ich skúsenosť bola presne opačná: „Ľudia hovoria, aké je to desivé, ale ja som bola v celkovej anestézii niekoľkokrát a vždy to bolo fantastické.“

Niektorí dokonca s humorom dodávajú, že anestéziu považujú za luxusný oddych: „Pre mňa je anestézia najlepšou časťou každého zákroku! Môcť úplne vypnúť je pre mňa veľmi príjemné, inak je totiž môj spánok úplne nanič!“