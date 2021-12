Vypľuť alebo prehltnúť? Toto tvrdia vedci o veľkej dileme týkajúcej sa orálneho sexu

Jednou z najobľúbenejších činností pohlavného uspokojovania sa párov je praktizovanie orálneho sexu. V prípade, ak je vykonávaná stimulácia penisu, skôr či neskôr príde k vyvrcholeniu a nastáva dilema, čo s vyprodukovaným ejakulátom.

Menej depresie pri prehĺtaní

Ako informuje portál IFL Science, pomerne stará štúdia z roku 2002 tvrdí, že niektoré hormóny v ejakuláte môžu mať pozitívny vplyv na duševné zdravie. Pravdou však je, že štúdia nezisťovala príčinnú súvislosť a bola iba pozorovacia, napriek tomu sú tieto výsledky zaujímavé.

Štúdia sa zameriavala hlavne na vaginálny sex a používanie prezervatívu. Podľa autorov, ženy, ktoré mali nechránený sex, mali nižšie skóre depresie ako tie, ktoré ho používali. Vedci poznamenali, že ejakulát obsahuje aj serotonín či oxytocín, a tie merali aj v krvi žien po nechránenom pohlavnom styku.

Je však ťažké iba na základe toho povedať, či by sa rovnaký efekt dostavil aj pri prehltnutí ejakulátu. Čo sa týka zloženia, v ejakuláte nájdeme 5 000 miligramov bielkovín v 100 mililitrom objeme, významné množstvo zinku a stopové množstvá vitamínu C, horčíka a draslíka. Tieto počty živín sa však veľmi jednoducho dajú prijímať aj z bežnej bohatej stravy, navyše, bolo by potrebné prehltnúť oveľa väčšie množstvo ejakulátu, ako je iba jedna dávka, aby sa pokryl správny denný príjem.

Zaujímavé je, že ejakulát obsahuje aj antioxidant spermidín, ktorý dokázateľne spomaľuje proces starnutia kvasiniek, ale aj rôznych červov, múch a pečeňových buniek pomocou regulácie autofágie. Opäť však prínos spermidínu, ktorý by sa dosiahol orálnym sexom je dosť nepravdepodobný, navyše, je možnosť ho získavať aj z iných zdrojov či vo forme doplnkov výživy.

Menej problémov pri vypľúvaní

Pri vypľúvaní ejakulátu prichádza malá výhoda v tom, že ak ide o neznámeho partnera, znižuje sa riziko nákazy pohlavne prenosnej choroby ako je HIV, herpes, či hepatitída. Samozrejme, tieto choroby je možné dostať aj pri vypľúvaní ejakulátu, no infekcia je o trochu menej pravdepodobná. Ak však osoba, ktorá orálny sex vykonávala, mala v ústach nejakú ranu, pravdepodobnosť infekcie narastá o to viac.

U niektorých ľudí je vypľúvanie ejakulátu nutné, najmä v prípade, ak trpia hypersenzitivitou na ejakulát. Táto precitlivenosť je spôsobená niektorými proteínmi z prostaty, ktoré môžu vyvolať celý rad lokálnych a systémových príznakov. Niektorým veľmi citlivým jedincom môže znemožňovať aj nechránený sex. Našťastie, ide iba o veľmi zriedkavý stav.

Takže, keď príde na rozhodnutie, čo s ejakulátom v ústach, podľa vedcov, ide čisto o osobné rozhodnutie, ktoré môže mať svoje klady, ale aj zápory.