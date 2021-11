Aké zvuky vydáva pošva pri sexe a má sa žena holiť pred vyšetrením? Gynekologička Kamila otvára na Instagrame tabu témy

Kamila Žižková je lekárkou v odbore gynekológie a pôrodníctva, ktorá sa rozhodla priniesť tieto dôležité témy na Instagram a založila si vlastný profil, na ktorom kreatívne a jednoducho vysvetľuje mýty o sexualite a ženskom tele, a zároveň sa snaží svojich sledovateľov niečo nové naučiť. Hovorí o gynekologických vyšetreniach a ich priebehu, zvukoch pri styku, sexe v tehotenstve alebo ženskej ejakulácii. A o mnoho ďalšom, čo ženy zaujíma, iba sa na to možno doteraz báli alebo nemali koho opýtať.

Preventívna prehliadka u gynekológa by mala byť samozrejmosťou u každej ženy. Je dôležitou súčasťou prevencie a neraz môže zachrániť životy. Aj o jej dôležitosti sme sa rozprávali s gynekologičkou, ktorá na sociálnych sieťach šíri osvetu a zábavnou formou pomocou vlastných ilustrácií prináša informácie, ktoré ste pravdepodobne nevedeli.

V rozhovore s gynekologičkou Kamilou Žižkovou, autorkou profilu @moje_gynpor sa dozviete: Ako sa zamilovala do gynekológie a pôrodníctva?

V čom vidí najväčší význam svojej práce?

Majú dievčatá a ženy dostatok informácií z tejto oblasti?

Vedia ženy o tom, že pri užívaní HAK nemenštruujú?

Prečo je dôležitá prevencia a pravidelné gynekologické prehliadky?

Ako prestať cítiť diskomfort pri návšteve gynekológa?

Trápi množstvo žien otázka, či sa ku gynekológovi holiť alebo nie?

Ako to vníma gynekológ?

Ktoré témy sú pre ženy stále tabu a rozhodla sa ich na svojom Instagrame otvárať?

Na čo sa jej najčastejšie pacienti a ľudia na internete pýtajú?

Prečo ste sa rozhodli šíriť povedomie o gynekologických témach aj na Instagrame? Ako vznikol nápad podávať tieto dôležité veci vizuálne zaujímavo a aj vtipne?

Na Instagrame som začala sledovať profily s medicínskou tematikou a došlo mi, že som nenarazila na český profil, ktorý sa venuje gynekológii a ak aj áno, nepáčila sa mi tá forma podania. Nechcela som odpisovať učebnice a zahltiť ľudí latinskými názvami. Chcela som vytvoriť niečo, z čoho si ženy (a nie iba tie) skutočne niečo odnesú. Ďalšou výzvou bol nápad, ako okolie zaujať. A pretože rada kreslím, postupne sa začala vytvárať forma profilu, ktorú môžete vidieť. A ľuďom sa to páči.

Aká bola vaša cesta ku gynekológii? V čom vidíte najväčší význam vo svojej práci? Čo máte na nej najradšej?

Do odboru gynekológie a pôrodníctva som sa zamilovala na sesterskej praxi po druhom ročníku medicíny. V tú dobu som sa rozhodla tomuto odboru venovať naplno. Páči sa mi jeho rozsah. Moja práca obnáša nie iba klasickú gynekológiu, ako ju poznáte od obvodného gynekológa, ale tiež operatívu, prácu s ultrazvukom, vedenie pôrodu a tak ďalej. Ako veľkú výhodu vnímam možnosť práce nie iba v ambulancii, ale tiež v nemocnici.

Najväčší význam pre mňa má viditeľný efekt mojej práce, napríklad pri starostlivosti o tehotné a rodiace klientky. Čo sa týka toho, čo mám na mojej práci najradšej, asi neviem vypichnúť niečo konkrétne, ale najspokojnejšia som na operačnej alebo pôrodnej sále.

Majú podľa vás ženy alebo dievčatá dostatok informácií z tejto oblasti? Na svojom Instagrame prinášate aj rôzne kvízové otázky z gynekológie. Prevládajú v nich správne odpovede?

Rozhodne nie. Nemalé množstvo žien nepozná ani svoju anatómiu a napríklad rozdiel medzi vulvou a vagínou. Významná je tiež neinformovanosť v sexuálnej výchove, ktorú prikladám medzerám v školských osnovách.

Kvízy sa snažím robiť tak, aby medzi odpoveďami neboli vyložené hlúposti, ale aby sa odpovedajúci skutočne musel zamyslieť. Vo väčšine prípadov má ale najviac hlasov správna odpoveď.

Spomínate si, na ktorú z otázok z týchto kvízov ste mali najviac nesprávnych odpovedí?

Najviac nesprávnych odpovedí a najviac ohlasov mala otázka: Čo sa deje s vajíčkom, keď nie je oplodnené spermiou? Vajíčko, ktoré nie je oplodnené veľmi rýchlo umiera, je zlikvidované imunitným systémom a nie je vylúčené v krvi počas menštruácie, ako si väčšina žien myslela.

Prekvapilo vás to?

Neprekvapilo ma to. Pre mňa to bola tiež nová informácia, pretože v učebniciach je tento mýtus stále opisovaný. Ďalším prekvapením bolo, že ženy nevedia, že pri užívaní hormonálnej antikoncepcie neovulujú a nemenštruujú. Krvácanie pri užívaní HAK nie je menštruácia ako taká. Toto ma prekvapilo, pretože by o tejto skutočnosti mal informovať gynekológ pri nasádzaní hormonálnej antikoncepcie. Takže veta: “Napravíme vám menštruáciu pomocou práškov” je v podstate nezmysel.

Ako gynekologička sa stretávate s pacientkami. Berú preventívnu prehliadku ako niečo nepríjemné alebo skôr ako samozrejmosť? Aké máte najčastejšie skúsenosti?

Myslím, že u nás v Čechách máme systém prevencie na veľmi dobrej úrovni. Je to to najmenšie, čo pre seba môže žena urobiť a je to zadarmo (respektíve to prepláca poisťovňa). Samozrejmosťou ale rozhodnutie nie je. Nemálo vidíme, že práve ženy, ktoré sa prevenciám vyhýbali alebo ich nepokladali za dôležité, prichádzajú ku kontrole až s príznakmi pokročilého ochorenia. Prevencia by sa nemala podceňovať ani vo vyššom veku.

Čo všetko by mala obsahovať riadna gynekologická prehliadka? Ak na niečo z toho môj lekár zabudne, môžem si to vyžiadať alebo je to individuálne?

V Čechách v súčasnosti v balíčku preventívnej prehliadky preplácanej poisťovňou je okrem vstupného pohovoru a odberu anamnézy gynekologické vyšetrenie na koze, kolposkopia a odber steru z krčku (cytológia). A o tom je práve tá prevencia rakoviny maternicového krčku! Tieto metódy nám umožňujú zachytiť rizikové stavy, z ktorých by sa časom mohla vyvinúť rakovina. Súčasťou štandardnej preventívnej prehliadky nie je ultrazvukové vyšetrenie, ale väčšina gynekológov ho robí bez príplatku.

Niektoré ženy sa môžu cítiť diskomfortne pri návšteve gynekológa. Čo by ste im poradili, ako tento “strach/hanbu” prekonať?

Určite je dôležité si nájsť gynekológa, v ktorého prítomnosti vám bude dobre a v jeho rukách sa budete cítiť pohodlne. Dôležitá je podľa mňa i komunikácia. Pokiaľ sa žena hanbí a naozaj je jej napríklad vyzliekanie nepríjemné, je vhodné sa s tým lekárovi zveriť. Veľmi pomáha vyšetrenie v sukni bez nohavičiek, kedy si žena nepripadá tak nahá.

Holiť sa ku gynekológovi alebo nie? Aký máte názor na túto otázku? Riešite vy vôbec tieto veci?

Toto je veľmi častá otázka. “Spojíte si vršok so spodkom?” Nie. (Smiech). Tých žien je väčšinou toľko, že lekár nemá šancu si to zapamätať. Kvôli gynekológovi sa určite žena holiť nemusí a myslím, že väčšina z nás to ani nerieši. Už sa mi tiež stalo, že sa ma pani po vyšetrení pred operáciou opýtala, či je správne oholená. Úprimne, ja som si to vôbec nevšimla a nebola som schopná jej odpovedať bez toho, aby som sa pozrela znova.

Na svojom Instagrame hovoríte napríklad o ženskej ejakulácii, sexe počas menštruácie alebo zvukoch pri pohlavnom styku. Sú podľa vás tieto témy tabu alebo ženy o nich už dokážu otvorene hovoriť a pýtať sa na ne?

Sú prevažne tabu, preto tieto témy otváram. Ale podľa reakcií súdim, že to ženy zaujíma. Chcú sa o tom baviť a chcú si o tom čítať. Všeobecne najviac zhliadnutí a likov majú príbehy a príspevky so sexuálnou tematikou. Ale myslím, že ten, kto ma sleduje dlhšiu dobu, sa už toľko neostýcha. Spoločne toto tabu rúcame.

Mimochodom, nemusí to byť iba sexuálna téma. Veľkým tabu sú hemoroidy, výtoky, únik stolice pri pôrode a tak ďalej. Pritom sú to úplne normálne veci.

Určite dostávate v praxi, na Instagrame alebo vo svojej online gynekologickej poradni množstvo otázok. Čoho sa týkajú najčastejšie? V čom ženy a dievčatá nemajú jasno a najčastejšie im v tom radíte?

Tými sú jednoznačne menštruácia a neplodnosť. Ženy nerozumejú svojim cyklom a chcú im rozumieť, nevedia si rady pri používaní HAK alebo sú zúfalé po jej vysadení. Bohužiaľ, sú to väčšinou aj pre gynekológa ťažké otázky a vo väčšine prípadoch je to práca na dlhšiu dobu. A čo sa týka tej neplodnosti, tak v ambulancii obvodného gynekológa sú veľmi obmedzené možnosti a nie je výnimkou, že pomoc vyžaduje odborníka.

Dostali ste niekedy nejaké vyjadrenie alebo niekoho nepríjemnú skúsenosť, ktoré vás zaskočili alebo prekvapili?

Na Instagrame asi nie, povedala by som, že tam sme výborná komunita ľudí na rovnakej vlne. V práci sa občas stretávam s ľuďmi, ku ktorým si nemôžem nájsť cestu, ale snažím sa ku všetkým správať rovnako, nesúdiť a nehodnotiť a väčšinou sa mi to vypláca.

Majú podľa vás ľudia v gynekológoch v Čechách oporu? Alebo sú aj lekári, od ktorých odchádzajú pacienti s negatívnymi skúsenosťami? Čo by sa podľa vás mohlo zmeniť?

Ako som už spomínala, myslím si, že práve v gynekológii a pôrodníctve máme zdravotnú starostlivosť na výbornej úrovni. Určite sa nájdu aj ženy, ktoré majú negatívne skúsenosti, ale netrúfam si hovoriť, aké a prečo.

Ak niekde občas cítim nedostatok, tak asi v tom, že obvodní gynekológovia nie sú vyložene nútení vzdelávať sa ďalej, alebo byť v kontakte s aktuálnou nemocničnou starostlivosťou a medicínskymi trendami.

Čo by ste ako gynekologička odkázali všetkým ženám, ktoré tento rozhovor čítajú?

Nepodceňujte prevenciu, je to vaše zdravie a to máte iba jedno. A ak vás zaujíma ženské telo a sexualita, sledujte moje_gynpor, budem sa na vás tešiť.