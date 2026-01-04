Vyhrážkam čelí aj dočasné vedenie Venezuely: Trump varuje náhradnú prezidentku pred ešte tvrdšími následkami

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Zadržanie prezidenta Madura
Trump tvrdí, že Venezuela je v troskách a potrebuje zásadnú obnovu.

Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová zaplatí možno ešte väčšiu cenu než zadržaný Nicolás Maduro, ak neurobí to, čo je správne. V nedeľu to v telefonickom rozhovore pre magazín The Atlantic povedal americký prezident Donald Trump, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil viceprezidentke Rodríguezovej, aby na seba dočasne prevzala Madurove právomoci. Súd však Madura, ktorého spolu s manželkou americké špeciálne jednotky zadržali a odviedli do USA, nevyhlásil za trvalo neprítomného. V takom prípade by museli byť vyhlásené voľby do 30 dní.

Vyhlásenia Rodríguezovej a postoj armády

Rodríguezová predtým vo videopríhovore vyhlásila, že Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny, a Madura označila za jedinú hlavu štátu a vyzvala na jeho prepustenie. Za dočasnú prezidentku ju v nedeľu uznala aj venezuelská armáda.

„Ak neurobí to, čo je správne, zaplatí za to veľmi vysokú cenu, pravdepodobne vyššiu ako Maduro,“ povedal Trump o Rodríguezovej v rozhovore, ktorý poskytol z Floridy v dopoludňajších hodinách miestneho času. Šéf Bieleho domu na tlačovej konferencii po vojenskom zásahu USA vo Venezuele tvrdil, že minister zahraničných vecí Marco Rubio hovoril s Rodríguezovou, ktorá vraj vyjadrila ochotu „urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou“.

USA hovoria o riadení Venezuely a zmene režimu

Zároveň povedal, že USA budú riadiť Venezuelu, až kým nebude možné bezpečne a riadne odovzdať moc novému vedeniu. Pre The Atlantic podľa stanice Sky News naznačil, že zmenu režimu vo Venezuele považuje za legitímny cieľ. Stanica pripomenula, že časť americkej pravice je totiž kritická voči americkému zasahovaniu v zahraničí.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores – URUGUAY, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

„Viete, obnova krajiny a zmena režimu, ako to chcete nazvať, je lepšie ako to, čo máte teraz. Horšie to už byť nemôže,“ povedal s tým, že Venezuela je podľa neho v troskách. „Je to krajina, ktorá je v každom ohľade katastrofou,“ uviedol.

Okrem toho zopakoval svoju častú požiadavku, aby sa Grónsko stalo súčasťou Spojených štátov, pričom tvrdil, že je obkľúčené „ruskými a čínskymi plavidlami“. Najväčší ostrov na svete bohatý na zdroje patrí Dánsku a americký prezident viackrát odmietol vylúčiť jeho obsadenie silou, pričom tvrdil, že USA potrebujú Grónsko pre svoju vlastnú bezpečnosť.

