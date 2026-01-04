Fico ocenil, že Trump o Venezuele nešíril falošné teórie. Americké „dobrodružstvo“ však odsúdil

Reprofoto: Facebook (Robert Fico)

Zadržanie prezidenta Madura
„Vyzeral by som však smiešne a nedôveryhodne, ak by som v prípade Venezuely účelovo mlčal," uviedol na sociálnej sieti slovenský premiér.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) nikdy nepoľaví pri mierových aktivitách. Vynaloží všetky skúsenosti na to, aby Slovensko nebolo nikdy zatiahnuté do žiadneho „vojenského dobrodružstva“. Uviedol to v nedeľu vo videu na sociálnej sieti. Zároveň odsúdil a odmietol útok USA na Venezuelu.

Mier nie je sprofanované slovo, musí byť podstatou nášho bytia, našej práce. Aj keď musím niekedy vynakladať veľké úsilie na riešenie konfliktov, ako predseda vlády som tu na to, aby prvoradou povinnosťou každého jedného člena vlády bolo dôsledné plnenie schváleného programu vlády. Takúto povinnosť si však môžeme plniť len v mierových podmienkach. Mier nie je všetko, ale bez mieru je všetko ničím,“ skonštatoval Fico.

Slovensko v takýchto prípadoch nezmôže nič

Veľmoci si podľa premiéra dnes robia čo chcú. Tvrdí, že úplne vymazali existenciu medzinárodného práva a nevyhnutnosť jeho dodržiavania. „OSN je bohužiaľ na kolenách a Bezpečnostná rada OSN bez reformy a dôsledného posilnenia jej právomocí je úplne bezzubá,“ podotkol.

Predseda vlády SR si myslí, že taká malá krajina, akou je Slovensko, nezmôže nič a môže sa len neveriacky pozerať na to, čo sa medzi USA a Venezuelou deje. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi uznáva, že svoje rozhodnutie falošne neodôvodňoval potrebou šíriť demokraciu či chrániť ľudské práva.

Fico v súvislosti so Spojenými štátmi poukázal na pripravenú medzivládnu dohodu o spolupráci medzi USA a Slovenskom v jadrovej oblasti. Na dohode Ficovi záleží, pretože SR chce stavať nový jadrový blok v Jaslovských Bohuniciach.

Vyzeral by som však smiešne a nedôveryhodne, keby som po stiahnutí vojakov z Iraku, po vetovaní povinných kvót, odmietnutí vojnovej pôžičky pre Ukrajinu a opakovaných vyhláseniach, že použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajine je porušením medzinárodného práva, v prípade Venezuely účelovo mlčal,“ poznamenal premiér. Preto „toto ďalšie americké ropné dobrodružstvo“ Fico odsúdil a odmietol. Urobil tak podľa vlastných slov aj za cenu, že jeho jasný a konzistentný postoj môže na určitý čas politicky zhoršiť vzájomné slovensko-americké vzťahy.

Tu pre mňa neexistuje žiadna výhybka. Ak americký prezident bez zábran pomenoval, o čo mu vo Venezuele ide, ako predseda vlády suverénnej krajiny rešpektujúcej medzinárodné právo mám povinnosť otvorene vysloviť svoj názor,“ dodal predseda vlády.

Zároveň považuje rozhodnutie robiť politiku na všetky štyri svetové strany za daných okolností za najpragmatickejšie a pre Slovensko najprínosnejšie riešenie. „Musíme si strážiť vlastné národnoštátne záujmy, pozorne sledovať vývoj na medzinárodnej scéne, chrániť suverenitu a národnú identitu. Toto všetko len a len na princípe dôsledného dodržiavania medzinárodného práva a na základe reformy OSN, ku ktorej, verím, že skôr alebo neskôr príde,“ povedal Fico.

