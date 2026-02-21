Vyhráva Ukrajina vojnu? Zelenskyj v exkluzívnom rozhovore prezradil, s čím má Európa počítať

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
SITA
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj poskytol rozhovor krátko pred štvrtým výročím ruskej invázie, pričom podoba prípadnej mierovej dohody zostáva nejasná.

Ukrajina vojnu s Ruskom neprehráva a v posledných dňoch získala späť stovky štvorcových kilometrov územia, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok v rozsiahlom exkluzívnom rozhovore pre AFP. Zároveň povedal, že po prípadnom prímerí by mali byť európske jednotky rozmiestnené čo najbližšie pri fronte.

Zelenskyj poskytol rozhovor krátko pred štvrtým výročím ruskej invázie, pričom výsledok ozbrojeného konfliktu aj podoba prípadnej mierovej dohody zostávajú nejasné. „Nedá sa povedať, že prehrávame. Určite nie. Otázkou je, či zvíťazíme,“ uviedol.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ďalší balík v neistote: Diplomati EÚ sa nedohodli, nové sankcie proti Rusku zatiaľ nemajú podporu
2.
Ukrajina chce vstúpiť do EÚ do roku 2027: Costa reaguje, rokovania by chceli začať čo najskôr
3.
Zelenskyj sa chce stretnúť s Putinom: Navrhuje stiahnutie vojsk, zároveň sprísňuje opatrenia proti Lukašenkovi
Zobraziť všetky články (1625)

Výpadky energií spôsobujú problémy, Ukrajina prezidentské voľby vyhlásiť odmieta

Rusko podľa neho stupňuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čo milióny ľudí necháva celé týždne bez tepla a elektriny. Súčasne Washington aj Moskva tlačia na Kyjev, aby v rámci mierovej dohody odstúpil Donbas. „Ak chcete, aby sa vojna skončila zajtra, odíďte z Donbasu – to hovoria Američania aj Rusi,“ povedal Zelenskyj.

Napriek vojenskému aj diplomatickému tlaku tvrdí, že ukrajinská armáda postupuje a dobýja späť územia obsadené ruskou armádou. „Dnes môžem pogratulovať našim silám – bolo oslobodených 300 štvorcových kilometrov,“ uviedol bez ďalších detailov.

Foto: SITA/AP

Priznal, že výpadky energií spôsobujú problémy aj ukrajinským jednotkám, ale ruské neúspechy sú podľa neho „oveľa vážnejšie“.

Washington aj Moskva sa zároveň snažia presvedčiť Ukrajinu, aby usporiadala prezidentské voľby. Zelenskyj ich odmieta vyhlásiť, kým trvá vojna. Obviňuje pritom Kremeľ, že na voľby tlačí, len aby sa ho zbavil.

„Buďme úprimní – Rusi ma jednoducho chcú nahradiť,“ povedal Zelenskyj v rozhovore.

V rámci bezpečnostných záruk, ktoré by po vojne umožnili aj voľbu nového prezidenta, Zelenskyj dúfa, že európske sily, ktoré by mohli prísť na ukrajinské územie po zastavení bojov, budú pôsobiť čo najbližšie k frontovej línii. „Radi by sme videli tento kontingent bližšie k frontovej línii. Samozrejme, nikto nechce stáť v prvej línii, a samozrejme, Ukrajinci by si želali, aby naši partneri stáli na frontovej línii spolu s nami,“ povedal Zelenskyj.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico má pre Zelenského tvrdý odkaz: Ak neobnoví tok ropy, slovenská vláda sa pomstí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac