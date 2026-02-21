Vyhráva Ukrajina vojnu? Zelenskyj v exkluzívnom rozhovore prezradil, s čím má Európa počítať

Ukrajina vojnu s Ruskom neprehráva a v posledných dňoch získala späť stovky štvorcových kilometrov územia, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok v rozsiahlom exkluzívnom rozhovore pre AFP. Zároveň povedal, že po prípadnom prímerí by mali byť európske jednotky rozmiestnené čo najbližšie pri fronte.
Zelenskyj poskytol rozhovor krátko pred štvrtým výročím ruskej invázie, pričom výsledok ozbrojeného konfliktu aj podoba prípadnej mierovej dohody zostávajú nejasné. „Nedá sa povedať, že prehrávame. Určite nie. Otázkou je, či zvíťazíme,“ uviedol.
Výpadky energií spôsobujú problémy, Ukrajina prezidentské voľby vyhlásiť odmieta
Rusko podľa neho stupňuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čo milióny ľudí necháva celé týždne bez tepla a elektriny. Súčasne Washington aj Moskva tlačia na Kyjev, aby v rámci mierovej dohody odstúpil Donbas. „Ak chcete, aby sa vojna skončila zajtra, odíďte z Donbasu – to hovoria Američania aj Rusi,“ povedal Zelenskyj.
Napriek vojenskému aj diplomatickému tlaku tvrdí, že ukrajinská armáda postupuje a dobýja späť územia obsadené ruskou armádou. „Dnes môžem pogratulovať našim silám – bolo oslobodených 300 štvorcových kilometrov,“ uviedol bez ďalších detailov.
Priznal, že výpadky energií spôsobujú problémy aj ukrajinským jednotkám, ale ruské neúspechy sú podľa neho „oveľa vážnejšie“.
Washington aj Moskva sa zároveň snažia presvedčiť Ukrajinu, aby usporiadala prezidentské voľby. Zelenskyj ich odmieta vyhlásiť, kým trvá vojna. Obviňuje pritom Kremeľ, že na voľby tlačí, len aby sa ho zbavil.
„Buďme úprimní – Rusi ma jednoducho chcú nahradiť,“ povedal Zelenskyj v rozhovore.
V rámci bezpečnostných záruk, ktoré by po vojne umožnili aj voľbu nového prezidenta, Zelenskyj dúfa, že európske sily, ktoré by mohli prísť na ukrajinské územie po zastavení bojov, budú pôsobiť čo najbližšie k frontovej línii. „Radi by sme videli tento kontingent bližšie k frontovej línii. Samozrejme, nikto nechce stáť v prvej línii, a samozrejme, Ukrajinci by si želali, aby naši partneri stáli na frontovej línii spolu s nami,“ povedal Zelenskyj.
Nahlásiť chybu v článku