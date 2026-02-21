Fico má pre Zelenského tvrdý odkaz: Ak neobnoví tok ropy, slovenská vláda sa pomstí

Uviedol: „Ukrajinský prezident nechce rozumieť nášmu mierovému prístupu a za to, že nepodporujeme vojnu, sa správa k Slovensku zlomyselne."

Ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neobnoví do pondelka (23. február) tok ropy cez ropovod Družba na Slovensko, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) požiada slovenské firmy o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Premiér to vyhlásil v sobotu na sociálnej sieti.

„Ak v pondelok nebudú obnovené dodávky ropy na Slovensko, požiadam SEPS o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Len za január 2026 bolo týchto núdzových dodávok potrebných na stabilizovanie ukrajinskej energetickej siete dvakrát viac ako za celý rok 2025,“ vyhlásil.

Dodávky ropy sa zastavili 27. januára

Zelenského obvinil, že sa voči Slovensku správa zlomyseľne, pretože krajina nepodporuje vojnu.

„Ukrajinský prezident nechce rozumieť nášmu mierovému prístupu a za to, že nepodporujeme vojnu, sa správa k Slovensku zlomyseľne. Najskôr zastavil toky plynu na Slovensko a spôsobil nám škodu 500 miliónov eur ročne. Teraz zastavil toky ropy, čo nám spôsobuje ďalšie škody a logistické ťažkosti,“ tvrdí.

Dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska sa podľa Ukrajiny zastavili v dôsledku ruského útoku na ropovod Družba 27. januára. Premiér v stredu (18. február) po rokovaní vlády obvinil prezidenta Zelenského z politického vydierania a zasahovania do volebnej kampane v Maďarsku.

Jediná slovenská rafinéria Slovnaft aktuálne zabezpečuje náhradné dodávky. Medzitým má ropné produkty vyrábať zo štátnych rezerv, ktoré vláda uvoľnila. K dispozícii je 250-tisíc ton ropy. Rafinéria funguje v obmedzenej prevádzke. Na Slovensku tiež vyhlásili stav ropnej núdze.

