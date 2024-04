Za socializmu ho vyhľadávala smotánka, v 90. rokoch mafia: Ikonický hotel v Bratislave smutne chátra, jeho osud je neznámy

Pád bývalého režimu, zvýšenie konkurencie, pochybní majitelia, ale aj problémy s peniazmi. Takto sa dá stručne opísať osud mnohých niekdajších slávnych slovenských komplexov, ktoré za socializmu patrili medzi vyhľadávané miesta, no teraz len smutne chátrajú. Z veľkej časti to platí aj o ikonickom hoteli Kyjev, ktorý dodnes dominuje bratislavskému Kamennému námestiu.

Socialistická Bratislava zaznamenala v 70. rokoch 20. storočia výrazný pokrok smerom k jej dnešnej podobe. Ak sa v súčasnosti pozrieme na najznámejšie dominanty nášho hlavného mesta, okrem Bratislavského hradu to zrejme bude veža na Kamzíku, Most SNP a svojím spôsobom aj jeden z najmodernejších hotelov vtedajšej éry – Hotel Kyjev. Výstavbu všetkých spomínaných bratislavských elementov spájajú práve „sedemdesiatky“, nehovoriac o výstavbe najväčšieho slovenského sídliska – Petržalky.

Vznik ikony na Kamennom námestí

Organizácia medzinárodných súťaží, dôležití zahraniční hostia, ale aj potreba modernizácie hlavného mesta patrili medzi prioritné pohnútky vtedajšej garnitúry, ktoré naštartovali výstavbu ikonického komplexu. Ako uvádzajú Hospodárske noviny, Hotel Kyjev sa stal súčasťou komplexnejšej výstavby na Kamennom námestí. Táto oblasť mala byť určená pre centrálnu mestskú vybavenosť, v rámci ktorej chceli kompetentní postaviť nákupné stredisko s hotelom.

Všetko sa začalo realizovať už počas 60. rokov, nákres nového námestia mal na starosti Ivan Matušík a celý proces sa rozdelil do troch fáz. Od roku 1964 do roku 1968 prebiehala výstavba obchodného domu Prior, o rok neskôr začal kontúry naberať aj Hotel Kyjev. Otvorený bol v roku 1973 a poslednou, treťou fázou, bola spojovacia budova dokončená o 5 rokov po Kyjeve. Hotel mal už od začiatku predpoklady na to, aby dokázal prilákať tú najmajetnejšiu klientelu a zároveň aby splnil jej očakávania.

Podľa portálu Startitup bolo zariadenie projektované na základe najnovších svetových trendov a samozrejmosťou boli aj na tú dobu nevídané vychytávky. To platilo aj o Priore, v ktorom sa napríklad mnohí Bratislavčania prvý raz viezli na pohyblivých schodoch, či o špecifickom obkladovom kameni, ktorým bol spišský travertín.

400 postelí, banketová sála, wellness

Nie je pochýb, že Hotel Kyjev zažil časy najväčšej slávy práve v prvých rokoch po svojom otvorení. Ako uviedol portál Index, pre hostí bolo pripravených 400 lôžok, banketová sála, bazén, ale tiež masážny a kozmetický salón. O gastronomický zážitok sa starala reštaurácia s barom a bistrom. Podľa reportáže RTVS bolo menu v hotelovej reštaurácii z časti inšpirované Ukrajinou, konkrétne teda družobným mestom – Kyjevom.

Týmto sa vlastne dostávame aj k samotnému názvu hotela. Zaujímavosťou je, že v hlavnom meste nášho východného suseda by ste našli Hotel Bratislava s podobným konceptom. Podľa pamätníkov a bývalých pracovníkov poskytoval Hotel Kyjev služby najvyššej úrovne – od stolovania, až po podávanie jedál a kompletný servis. Navštevovali ho známe osobnosti, športovci, umelci, ale aj vtedajší politici.

