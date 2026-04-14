Televízia Markíza môže zmeniť majiteľa: Kúpiť ju chce český zbrojár Strnad, napojený na Kaliňáka

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
Najväčšia televízia zrejme zmení majiteľa.

Najväčšia slovenská televízia môže zmeniť svojho majiteľa. Záujem o Markízu má mať český zbrojár Michal Strnad. Ten zbohatol aj na kontraktoch s vládami Roberta Fica a má prepojenia s Robertom Kaliňákom.

S informáciou prišiel portál IntelliNews. Rokovania s investičnou skupinou PPF Group už údajne prebiehajú a obe strany začali pracovať na due diligence, čo je podrobná kontrola pred uzavretím obchodu.

Zrejme súkromný záujem

Strnad vlastní holding CZECHOSLOVAK GROUP a. s. (CSG), na ktorý sa s otázkami obrátil Denník N. Hovorca vylúčil záujem holdingu, no nevylúčil Strnadov súkromný záujem. „Pán Michal Strnad sa dlhodobo verejne nevyjadruje k svojim osobným ani k investičným aktivitám, ktoré priamo nesúvisia so skupinou CSG,“ uviedol pre denník hovorca Andrej Čírtek. Komentovať situáciu odmietol aj hovorca PPF.

Michal Strnad a jeho zbrojovka má významné aktivity na Slovensku a kontakty na súčasnú vládu. Hodnota jeho majetku po vstupe na holandskú burzu bola 37 miliárd dolárov.

