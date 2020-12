Výbuch do okolia rozmetal 700 ton grafitu. Dnes Ukrajina chce, aby Černobyľ zaradili do zoznamu UNESCO

Ukrajinská vláda prišla s iniciatívou, aby sa oblasť okolo bývalej jadrovej elektrárne Černobyľ dostala na zoznam kultúrneho dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).

Vláda v Kyjeve dúfa, že UNESCO podporí tento návrh, čím lokalita získa na atraktívnosti pre turistov a zvýši sa aj úsilie o zachovanie chátrajúcich objektov v Černobyli a okolí. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.

Rekordný počet návštevníkov

Ukrajinský minister kultúry Oleksandr Tkačenko označil nedávny prílev turistov z domova i zo zahraničia za dôkaz dôležitosti Černobyľa “nielen pre Ukrajincov, ale pre celé ľudstvo”. Vlani oblasť navštívilo rekordných 124 000 turistov vrátane 100.000 cudzincov. Veľký záujem súvisel aj s odvysielaním TV seriálu Černobyľ.

Tkačenko uviedol, že získanie štatútu UNESCO by mohlo pomôcť propagovať tzv. vylúčenú zónu okolo Černobyľa ako “miesto pamäti”, ktoré má varovať pred rizikom zopakovania jadrovej katastrofy. “Táto oblasť môže a mala by byť otvorená pre návštevníkov, ale mala by byť viac než len dobrodružnou destináciou pre prieskumníkov,” vysvetlil Tkačenko pre agentúru AFP.

Bezpečnosť lokality je zaistená na 100 rokov

Ukrajinská vláda je pripravená do marca budúceho roku vytipovať konkrétne objekty v zóne ako pamiatkové. Konečné rozhodnutie v tejto veci by však mohlo prísť až v roku 2023. Po výbuchu v roku 1986 pokračovali ďalšie tri reaktory jadrovej elektrárne Černobyľ vo výrobe elektriny až do jej definitívneho odstavenia v roku 2000. Jeho 20. výročie si Ukrajina pripomenie 15. decembra.

Tkačenko uviedol, že po dokončení prác na obrovskej ochrannej kupole, ktorú v roku 2016 vztýčili nad výbuchom zničeným štvrtým reaktorom, je zápis Černobyľa na zoznam UNESCO ďalšou prioritou. Spresnil, že po osadení kupoly nad reaktorom je bezpečnosť lokality zaistená na 100 rokov. Vyjadril nádej, že zaradenie černobyľskej zóny medzi pamiatky svetového dedičstva povedie k ďalšiemu zvýšeniu počtu návštevníkov – až na milión ročne.

Uviedol však, že dovtedy je potrebné zlepšiť služby pre turistov a rekonštruovať infraštruktúru. Vysvetlil, že doteraz sa do tohto segmentu neinvestovalo, lebo všetko úsilie sa sústredilo na výstavbu ochrannej kupoly.