Všetci sme nahraditeľní. Adela Vinczeová priznala, čo si myslí o svojej sláve. Jej reakcia mnohých zaskočí

Nič nie je podľa nej nastálo.

Diváci si ju obľúbili najmä pre jej pohotovosť, inteligentný humor a schopnosť viesť rozhovory s ľahkosťou a nadhľadom. Práve vďaka týmto vlastnostiam si dokázala udržať popularitu aj po rokoch v médiách. Okrem moderovania sa presadila aj vlastnými projektmi a tolkšou formátmi, v ktorých sa snaží prinášať zaujímavé témy a hostí z rôznych oblastí spoločenského života.

Jej projekt ADELA trochu inak sa nedávno presunul do online priestoru, kde si rýchlo našiel svoje publikum. Moderátorka priznala, že nový formát jej priniesol väčšiu slobodu a diváci ho prijali veľmi pozitívne – len od začiatku roka si obsah relácie pozrelo či vypočulo viac ako 1,3 milióna ľudí. Napriek tomu, že ju mnohí fanúšikovia označujú za jednu z najlepších slovenských moderátoriek, ona sama sa na svoju slávu pozerá s veľkým nadhľadom, ako naznačila pre Topky.

Poteší to jej ego

V rozhovore otvorene priznala, že pochvaly síce potešia a „pohladia ego“, no zároveň si uvedomuje, že v šoubiznise nie je nič trvalé. Podľa jej slov je dôležité zostať nohami na zemi, pretože každý je v konečnom dôsledku nahraditeľný a úspech sa môže rýchlo zmeniť. „Moje ženské ľudské ego to poteší a pohladí. Poteší to, jasné, všetci sme nahraditeľní. Beriem to s tým, že veď aj ja sa musím mať rada, aj ja sa musím vedieť na seba pozerať, keď chcem, aby iní na mňa kukali,“ zareagovala Adela na to, že je pre mnohých divákov jednotkou.

Zjavne je však realistkou a vie samú seba ohodnotiť kriticky, ak to tak naozaj vidí. „Pozriem si to a poviem hmm, dievča, toto ti vyšlo. Potom si pozriem iný rozhovor a poviem si, nie je ti rozumieť, hovoríš príliš rýchlo a obsah je priemerný. Vzápätí sa spýtam samej seba: Toto ľudia považujú za najlepšie? A tak nejako medzitým oscilujem, zvykla som si na to a je to v poriadku,“ pokračovala moderátorka.

Práve tieto úprimné slová vyvolali pozornosť – najmä moment, keď moderátorka počas rozhovoru na chvíľu zaváhala a priznala, že sláva je síce príjemná, no zároveň veľmi vrtkavá. A hoci si občas pri pohľade na vlastnú prácu povie, že sa jej niečo naozaj podarilo, stále si uvedomuje, že nie každý výkon dopadne dokonale.

Aj týmto postojom si Adela Vinczeová, ktorá prezradila, že je v živote aktívna a na nič nečaká, získava rešpekt mnohých divákov. Namiesto veľkých slov totiž často ponúka skôr úprimnosť a nadhľad, a práve to je možno dôvod, prečo patrí medzi najobľúbenejšie osobnosti slovenského šoubiznisu už celé roky.

