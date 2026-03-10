Nesedí pasívne na zadku a na nič nečaká. Adela Vinczeová prehovorila o tom, aký prístup zaujala k životu

Reprofoto: Instagram.com/danielinuholpohladu, Instagram.com/trochu_inak_s_adelou

Jana Petrejová
Má v tom jasno.

Moderátorka je okrem humoru a pohotových reakcií známa aj svojím realistickým pohľadom na život. Hovorí o tom, že úspech a spokojnosť neprichádzajú samy od seba – človek im musí vyjsť naproti.

Niektorí ľudia veria, že život je najmä o náhode a o tom, čo nám prinesie osud. Iní si zase myslia, že veľká časť našej cesty závisí od rozhodnutí, ktoré robíme každý deň. Pravda je často niekde uprostred – no jedno je isté: tí, ktorí sú aktívni a odvážia sa urobiť krok vpred, majú väčšiu šancu meniť veci vo svoj prospech. Práve o takomto prístupe k životu otvorene prehovorila Adela Vinczeová, ako píše Šarm.

O nespravodlivosti a komunikácii so životom

Charizmatická blondínka sa snaží ako kapitánka v šou Milujem Slovensko o to, aby jej tím vyhral. V súvislosti s tým priznala, že nespravodlivosť nemá v láske. “Snažím sa ozvať, keď vidím nespravodlivosť, ktorá sa aktuálne niekde deje. Napríklad aj v hre, ale aj voči súperovi. Keď to je nespravodlivé voči súperovi, tiež sa ozvem, lebo viem, že ma to dobehne. Toto rada regulujem,” prezradila Adela.

Podľa nej sa deje vo svete spravodlivosť, ale ľudia o nej majú inú predstavu. “Nevieme, v akých širokých kontextoch sa naše životy dejú, čo je dobré, čo je zlé a čo je iba také možno. Samozrejme, nehovorím o všetkom, niektoré veci sú veľmi jednoznačné. Ale niekedy je to tak, že sa nám niečo javí ako nespravodlivé, že je to zlé a pritom je to “možno”,” pokračovala.

Nakoniec sa môže stať, že je daná vec to najlepšie, čo sa človeku mohlo stať. “Že to nie je až také nespravodlivé, ale práve dobré. Takže niekedy v živote vyčkávam, ale v rámci hry sa ozvem hneď,” doplnila Adela Vinczeová, ktorá vraj komunikuje so životom takým spôsobom, že je jednoducho aktívna.

“Čiže nesedím pasívne na zadku a nečakám, čo mi život prinesie, ale komunikujem s ním – toto je tvoj zámer, dobre som ťa pochopila? Asi tak to mám nastavené,” odtajnila moderátorka, pre ktorú sa rok 2026 vyvíja veľmi sľubne.

Ako zatiaľ hodnotí priebeh tohto roka?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac