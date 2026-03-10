Nesedí pasívne na zadku a na nič nečaká. Adela Vinczeová prehovorila o tom, aký prístup zaujala k životu

Moderátorka je okrem humoru a pohotových reakcií známa aj svojím realistickým pohľadom na život. Hovorí o tom, že úspech a spokojnosť neprichádzajú samy od seba – človek im musí vyjsť naproti.
Niektorí ľudia veria, že život je najmä o náhode a o tom, čo nám prinesie osud. Iní si zase myslia, že veľká časť našej cesty závisí od rozhodnutí, ktoré robíme každý deň. Pravda je často niekde uprostred – no jedno je isté: tí, ktorí sú aktívni a odvážia sa urobiť krok vpred, majú väčšiu šancu meniť veci vo svoj prospech. Práve o takomto prístupe k životu otvorene prehovorila Adela Vinczeová, ako píše Šarm.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
O nespravodlivosti a komunikácii so životom
Charizmatická blondínka sa snaží ako kapitánka v šou Milujem Slovensko o to, aby jej tím vyhral. V súvislosti s tým priznala, že nespravodlivosť nemá v láske. “Snažím sa ozvať, keď vidím nespravodlivosť, ktorá sa aktuálne niekde deje. Napríklad aj v hre, ale aj voči súperovi. Keď to je nespravodlivé voči súperovi, tiež sa ozvem, lebo viem, že ma to dobehne. Toto rada regulujem,” prezradila Adela.
Podľa nej sa deje vo svete spravodlivosť, ale ľudia o nej majú inú predstavu. “Nevieme, v akých širokých kontextoch sa naše životy dejú, čo je dobré, čo je zlé a čo je iba také možno. Samozrejme, nehovorím o všetkom, niektoré veci sú veľmi jednoznačné. Ale niekedy je to tak, že sa nám niečo javí ako nespravodlivé, že je to zlé a pritom je to “možno”,” pokračovala.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Nakoniec sa môže stať, že je daná vec to najlepšie, čo sa človeku mohlo stať. “Že to nie je až také nespravodlivé, ale práve dobré. Takže niekedy v živote vyčkávam, ale v rámci hry sa ozvem hneď,” doplnila Adela Vinczeová, ktorá vraj komunikuje so životom takým spôsobom, že je jednoducho aktívna.
“Čiže nesedím pasívne na zadku a nečakám, čo mi život prinesie, ale komunikujem s ním – toto je tvoj zámer, dobre som ťa pochopila? Asi tak to mám nastavené,” odtajnila moderátorka, pre ktorú sa rok 2026 vyvíja veľmi sľubne.
Nahlásiť chybu v článku