Štíhla a stále vo forme: Gabika Marcinková prezradila, ako na to. Je to oveľa jednoduchšie, než sa zdá

Gabika Marcinková sa nedávno objavila na jednom zo spoločenských podujatí, konkrétne na média párty, ktorá sa organizovala pred zahájením tanečnej súťaže Let’s Dance. Hoci na prvý pohľad pôsobila spokojne a štýlovo, počas večera ju potrápila drobnosť, ktorá jej znepríjemnila celý večer. Pri tej príležitosti tiež spomenula, ako sa udržiava vo forme.
Spoločenské akcie sú pre známe osobnosti príležitosťou stretnúť sa s kolegami, zabaviť sa a na chvíľu uniknúť z pracovného kolotoča. Zároveň však bývajú aj miestom, kde sa kladie veľký dôraz na vzhľad, módu a celkový dojem. Celebrity preto často siahajú po výrazných outfitoch či elegantných doplnkoch, ktoré síce vyzerajú skvelo, no nie vždy sú úplne pohodlné. Hoci Gabika Marcinková, ktorá sa zvŕta na tanečnom parkete v šou Let’s Dance, vyzerala úžasne, vrásky jej robili topánky, ako priznala v rozhovore pre Šarm.
Aký je jej recept na krásu?
Dlhé ružové šaty, ktoré zvýraznili jej dokonalú postavu, dopĺňali zlaté sandáliky. „Áno, sandáliky sú krásne, ale už ma bolia naozaj nohy, remienky sa mi do nich zarezávajú,“ vyšla s pravdou von ubolená herečka, ktorej príliš nezáleží na kráse. Pre sympatickú brunetku je dôležitejšie niečo úplne iné. „Pre mňa prestalo byť podstatné a vlastne asi ani nikdy nebolo, ako vyzerám. Akurát sa snažím byť zdravá, šťastná a prítomná pre svoje deti a zvyšok neriešim,“ dodala.
Na druhej strane, prepadla jednej príjemnej procedúre, na ktorú nedá dopustiť. „Chodím – a veľmi rada – na tvárové masáže. Je to úžasná vec,“ poznamenala nadšená Gabika Marcinková, ktorej robí radosť tiež tanec. Doslova ho miluje, takže si zrejme aj užíva všetko okolo Let’s Dance. Jej postava dostáva zabrať, avšak odjakživa mala štíhlu figúru, ktorú by jej mohla závidieť nejedna žena.
Hoci by sme na jej tanieri našli akékoľvek jedlo, môže sa pochváliť niečím, s čím majú mnohí problém a čo je aj dôvodom večného priberania. „Jem všetko, na čo mám chuť a koľko chcem. Ale na druhej strane mám akúsi prirodzenú stopku. Jedlo pre mňa nie je psychickou záležitosťou,“ prezradila Gabika, ktorá sa neprejedá, keď je smutná alebo má stres. „A nejem ani nezdravé veci. Jedlo je pre mňa zdrojom energie a dobrej nálady,“ pokračovala.
Gabika Marcinková aj tentoraz potvrdila, že patrí medzi ženy, ktoré dokážu zažiariť nielen svojím talentom, ale aj krásou a prirodzenou eleganciou. Netrápi sa zákazmi a obmedzeniami, ide na to z opačnej strany. Nevyvíja na svoje telo tlak a do ničoho sa nenúti, aj preto vyzerá tak pokojne a je fit.
