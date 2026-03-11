Štíhla a stále vo forme: Gabika Marcinková prezradila, ako na to. Je to oveľa jednoduchšie, než sa zdá

Foto: Instagram.com/gabrielamarcinkova, Instagram.com/tvmarkizaofficial

Jana Petrejová
Ako sa udržiava vo forme?

Gabika Marcinková sa nedávno objavila na jednom zo spoločenských podujatí, konkrétne na média párty, ktorá sa organizovala pred zahájením tanečnej súťaže Let’s Dance. Hoci na prvý pohľad pôsobila spokojne a štýlovo, počas večera ju potrápila drobnosť, ktorá jej znepríjemnila celý večer. Pri tej príležitosti tiež spomenula, ako sa udržiava vo forme.

Spoločenské akcie sú pre známe osobnosti príležitosťou stretnúť sa s kolegami, zabaviť sa a na chvíľu uniknúť z pracovného kolotoča. Zároveň však bývajú aj miestom, kde sa kladie veľký dôraz na vzhľad, módu a celkový dojem. Celebrity preto často siahajú po výrazných outfitoch či elegantných doplnkoch, ktoré síce vyzerajú skvelo, no nie vždy sú úplne pohodlné. Hoci Gabika Marcinková, ktorá sa zvŕta na tanečnom parkete v šou Let’s Dance, vyzerala úžasne, vrásky jej robili topánky, ako priznala v rozhovore pre Šarm.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Aký je jej recept na krásu?

Dlhé ružové šaty, ktoré zvýraznili jej dokonalú postavu, dopĺňali zlaté sandáliky. „Áno, sandáliky sú krásne, ale už ma bolia naozaj nohy, remienky sa mi do nich zarezávajú,“ vyšla s pravdou von ubolená herečka, ktorej príliš nezáleží na kráse. Pre sympatickú brunetku je dôležitejšie niečo úplne iné. „Pre mňa prestalo byť podstatné a vlastne asi ani nikdy nebolo, ako vyzerám. Akurát sa snažím byť zdravá, šťastná a prítomná pre svoje deti a zvyšok neriešim,“ dodala.

Na druhej strane, prepadla jednej príjemnej procedúre, na ktorú nedá dopustiť. „Chodím – a veľmi rada – na tvárové masáže. Je to úžasná vec,“ poznamenala nadšená Gabika Marcinková, ktorej robí radosť tiež tanec. Doslova ho miluje, takže si zrejme aj užíva všetko okolo Let’s Dance. Jej postava dostáva zabrať, avšak odjakživa mala štíhlu figúru, ktorú by jej mohla závidieť nejedna žena.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Hoci by sme na jej tanieri našli akékoľvek jedlo, môže sa pochváliť niečím, s čím majú mnohí problém a čo je aj dôvodom večného priberania. „Jem všetko, na čo mám chuť a koľko chcem. Ale na druhej strane mám akúsi prirodzenú stopku. Jedlo pre mňa nie je psychickou záležitosťou,“ prezradila Gabika, ktorá sa neprejedá, keď je smutná alebo má stres. „A nejem ani nezdravé veci. Jedlo je pre mňa zdrojom energie a dobrej nálady,“ pokračovala.

Gabika Marcinková aj tentoraz potvrdila, že patrí medzi ženy, ktoré dokážu zažiariť nielen svojím talentom, ale aj krásou a prirodzenou eleganciou. Netrápi sa zákazmi a obmedzeniami, ide na to z opačnej strany. Nevyvíja na svoje telo tlak a do ničoho sa nenúti, aj preto vyzerá tak pokojne a je fit.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nesedí pasívne na zadku a na nič nečaká. Adela Vinczeová prehovorila o tom, aký prístup…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac