Vrátilo sa mu to ako bumerang: Fico sa vraj chytil do vlastnej pasce, Marcinková mu pripravila prekvapenie

Vladimíra Marcinková prekvapila koalíciu využitím právnej kľučky, ktorú kedysi presadil Robert Fico. Výsledkom je, že vláda Slovenskej republiky sa oficiálne zaviazala podporiť nové sankcie EÚ voči Rusku, a to bez toho, aby o tom parlament vôbec rokoval.

Ako informovala poslankyňa strany SaS na Instagrame, podala pred dvoma týždňami návrh stanoviska, ktorý podpísalo viac ako tridsať opozičných poslancov. Vzhľadom na to, že parlament v zákonnej lehote neprijal novšie alebo iné stanovisko, návrh sa automaticky stal záväzným pre vládu.

Fico rovnaký postup použil ešte ako opozičný poslanec

„Áno, aj minister zahraničných vecí, aj samotný premiér sa ním na rokovaniach na európskej úrovni majú riadiť a hlasovať podľa neho,“ uviedla Marcinková. Stanovisko, ktoré nadobudlo platnosť, zaväzuje vládu podporiť sankcie proti Rusku, ktoré doteraz premiér Robert Fico blokoval.

V roku 2023 využil rovnaký postup samotný Fico, keď sa ako opozičný líder pokúsil zablokovať vojenskú pomoc Ukrajine. Vtedajšia predsedníčka európskeho výboru Vladimíra Marcinková však Ficovo stanovisko včas nahradila iným a jeho plán zmarila.

„Už vtedy boli na túto procedúru rôzne právne názory. Vyvolala veľkú neistotu a vyvolala vášnivé debaty medzi politikmi aj ústavnými právnikmi,“ pripomenula Marcinková. Pokus túto zákonnú možnosť obmedziť v parlamente zlyhal, keď návrh na zmenu legislatívy odmietla opozícia aj Sme rodina.

Premiér požaduje garancie, že Slovensko nepríde o lacný plyn

Aktuálne premiér Fico deklaruje, že Slovensko je pripravené podporiť sankčný balík, no len v prípade, že dostane jasné garancie. „Dovtedy musí Slovensko dostať jasné garancie, nie politické prísľuby, že jeho energetická bezpečnosť a cenová dostupnosť energií nebude ohrozená ideologickým návrhom Európskej komisie zastaviť od 1. januára 2028 dovoz ruského plynu,“ uviedol vo štvrtok na sociálnej sieti.

Na vyjadrenia slovenského premiéra zareagoval aj nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý upozornil, že Slovensko je poslednou krajinou, ktorá stále blokuje 18. balík sankcií voči Rusku. „Chýba už len jeden členský štát, ktorý by s nimi súhlasil. Naliehavo preto žiadam Slovensko a jeho premiéra, aby prestali blokovať schválenie,“ odkázal Merz na medzinárodnej konferencii v Ríme.

Koalícia môže ešte reagovať, no opozícia ich predbehla

Marcinková upozornila, že kým vláda sa venovala politickým vyjadreniam a medializovaným výzvam, opozícia konala v tichosti a efektívne. „Jemu a jeho ľuďom ušlo, že 14 dní potichučky plynula lehota na prijatie uznesenia, ktoré ich viaže podporovať ruské sankcie,“ napísala.

Otázne zostáva, ako sa so situáciou vyrovná minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý má už v utorok zastupovať Slovensko na rokovaní Rady ministrov EÚ. Koalícia sa ešte môže pokúsiť výbor zvolať a stanovisko zmeniť, no počas letných prázdnin môže byť náročné získať dostatočný počet poslancov. „Opozícia nespí, opozícia využíva všetky nástroje, ktoré má, aby to tejto vláde sťažila a ochránila európsku jednotu,“ uzavrela Marcinková.