Vraj sa nespráva ako poriadna žena. Svokra poštvala ženinho manžela proti nej, ona však mala posledné slovo

Vyjsť so svokrovcami nie je práve najjednoduchšie, najmä ak sa ich presvedčenie nezhoduje s vaším. Vedela by o tom rozprávať jedna žena, ktorá si stála za svojím a vybrala si kariérnu dráhu, ktorá je v rozpore s tradičnými hodnotami rodiny jej manžela. Čelila pritom rôznym výzvam, ktoré jej v súvislosti so svokrovcami život pripravil.

Jej manžel pochádza z „tradičnej“ rodiny. Mama je žena v domácnosti a otec sa stará o finančnú stránku a je jediným živiteľom rodiny. Ona však pochádza z trochu iných pomerov. Jej mama jej prakticky zakázala byť finančne závislá od muža, pričom jej to vštepovala už od malička. Muž po jej boku tvrdo pracoval na tom, aby sa odnaučil hodnoty, ktoré videl doma, ako uviedol Brightside.

Staral sa o domácnosť a bol angažovaným a prítomným otcom a skutočným partnerom. Jedna vec, ktorá ju však rozčuľuje, je to, akú váhu prikladá názorom svojej rodiny. Na jednej strane chápe, že všetci chceme, aby na nás boli naši rodičia hrdí, ale toto je pre ňu už priveľa.

Nezastal sa jej a bol ticho

Jej svokrovci u nich bývajú 2 týždne. Obvykle to prehieba tak, že ona pripraví raňajky, všetci obedujú v práci/škole a jej manžel varí večeru. Majú síce upratovačku, ale tá je na dovolenke, takže medzitým si upracú domácnosť sami, pričom je na každom, aby si udržiaval svoj priestor čistý. Takto to vždy robili a funguje im to.

Nastal však jeden problém. Jej svokrovcom sa nepáči, že je „jedna z tých moderných žien“. Nenávidia, že pracuje a že nenachádza svoje poslanie v tom, ako byť dobrou manželkou a matkou. Hovorili o tom úprimne už na začiatku, keď si stanovila svoje hranice a povedala im, že sa nebude hanbiť za to, ako žije svoj život vo svojom vlastnom dome. Keď je u nich doma, automaticky je z nej hosť, čo znamená, že sa im prispôsobí a bude tou, akú ju chcú mať. Väčšinou to rešpektovali.

Včera sa však po práci vrátila domov unavená a hladná. Zvyčajne príde domov okolo pol siedmej večer, pričom spoločne jedia o siedmej. V rýchlosti svokrovcov pozdravila a rozbehla sa hore do sprchy pred večerou. Keď zišla dole, namierila si to do kuchyne, aby pomohla s prípravou večere, no nikto nič nerobil.

Spýtala sa na to manžela, ale on sa na ňu ani nepozrel a jeho matka odpovedala, že nič neuvaril. To však nebolo všetko. Následne dodala, že si musí splniť povinnosť manželky a navariť pre svoju rodinu. Jej zbabelý manžel sa na ňu ani len nepozrel. Odišla a objednala si jedlo z internetu. Naservírovala ho pre seba a svoje deti, pričom ho zjedli spoločne pri stole. Jej manžel a jeho rodičia sa obslúžili sami a pridali sa k nim.

Šokujúce slová od vlastného manžela