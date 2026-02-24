Von der Leyenová v Kyjeve hovorila o 90-miliardovej pôžičke pre Ukrajinu. Žiada aj urýchlenú opravu ropovodu

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
Vojna na Ukrajine
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok požiadala Ukrajinu, aby urýchlila opravy poškodeného ropovodu Družba. Vyjadrila sa tak počas svojej návštevy v Kyjeve pri príležitosti 4. výročia začiatku celoplošnej ruskej invázie na Ukrajinu, píše TASR.

Ruské útoky na ropovod Družba mali priamy vplyv na energetickú bezpečnosť Európy. Tieto ruské útoky ostro odsudzujeme. Chcela by som sa poďakovať chorvátskemu premiérovi Andrejovi Plenkovičovi za jeho úsilie zabezpečiť a zvýšiť prepravu ropy do Maďarska, Slovenska a Srbska cez Jadranský ropovod. Medzičasom žiadame o urýchlenie opráv ropovodu Družba po ruských útokoch,“ vyhlásila šéfka EK.

90-miliardovú pôžičku Ukrajina dostane

Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Von der Leyenová okrem toho v Kyjeve uviedla, že Európska únia poskytne Ukrajine dohodnutú 90-miliardovú pôžičku „tak či onak“. „Dovoľte mi, aby som to povedala jasne. Máme rôzne možnosti a využijeme ich,“ zdôraznila šéfka EK. Maďarsko minulý týždeň oznámilo, že dohodnutú pôžičku bude blokovať.

Zelenskyj vo videoprejave: Ukrajina potrebuje jasný termín vstupu do Európskej únie

