Vojna v Iráne vyostrila vzťahy v NATO: Trump je sklamaný zo spojencov a hrozí radikálnym krokom USA

Dana Kleinová
TASR
Útok na Irán
Trump hovorí o stiahnutí vojsk a NATO varuje pred vystúpením USA.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty zatiaľ nie sú pripravené ukončiť vojnu v Iráne, ale mohlo by sa tak stať už v blízkej budúcnosti. Zároveň označil za „hlúpu chybu“, že sa spojenci v NATO odmietli podieľať na vojenskej operácii USA v Iráne a na odblokovaní Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Ešte nie sme pripravení odísť, ale odídeme v blízkej budúcnosti, odídeme prakticky už čoskoro,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Zopakoval, že ak by sa americké sily stiahli už teraz, Iránu by podľa neho trvalo desať rokov, kým by sa zo zásahu zotavil.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Izrael zasadil úder Iránu: Pri útoku zahynul veliteľ polovojenských síl, terčom bol aj významný tajomník
2.
Šetria každú kvapku: Srí Lanka skracuje pracovný týždeň, úrady budú pre nedostatok paliva fungovať len štyri dni
3.
Trump je v slepej uličke: NATO vraj čaká veľmi zlá budúcnosť, ak mu nepomôže
Zobraziť všetky články (148)

Vyhlásil, že pomoc od krajín NATO už nepotrebujú

Islamská republika už tretí týždeň čelí útokom Izraela a USA, ktoré sa začali 28. februára a na ktoré reagovala odvetnými údermi na území Izraela a v štátoch Perzského zálivu. Trump spočiatku tvrdil, že operácia potrvá približne štyri až päť týždňov.

Republikánsky prezident USA a izraelskí predstavitelia odôvodňovali potrebu vojensky zasiahnuť proti Iránu bezprostrednými hrozbami pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, pričom hlavným argumentom bola údajná snaha Iránu získať jadrové zbrane.

Konflikt viedol okrem iného k vážnemu narušeniu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, v dôsledku čoho vzrástli ceny ropy. Trump vyzýval spojencov USA v NATO, aby pomohli riešiť situáciu v prielive, napríklad vyslaním odmínovacích plavidiel. V príspevku na svojej sieti Truth Social v utorok ale napísal, že vzhľadom na vojenské úspechy v Iráne Spojené štáty už pomoc od krajín NATO nepotrebujú, nechcú a vlastne ju nikdy ani nepotrebovali.

„Som veľmi sklamaný z NATO,“ uviedol neskôr v Oválnej pracovni. Váhanie krajín Aliancie zúčastniť sa na vojne v Iráne označil za „veľkú skúšku, pretože my ich síce nepotrebujeme, ale mali tam byť“. Štáty NATO sa podľa neho odmietli podieľať na zásahu, hoci s ním a jeho cieľmi jednoznačne súhlasili.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že ak spojenci Washingtonu nepomôžu, bude na mieste uvažovať o vystúpení USA z NATO. „Na toto rozhodnutie nepotrebujem Kongres. Ako asi viete, toto rozhodnutie môžem urobiť sám,“ dodal s tým, že v súčasnosti však takýto krok nezamýšľa.

Na protest proti vojne v Iráne v utorok ako prvý vysokopostavený americký predstaviteľ odstúpil z funkcie riaditeľ amerického Národného protiteroristického centra Joe Kent. Uviedol, že Irán nepredstavoval „bezprostrednú hrozbu“ pre Spojené štáty a že USA začali vojnu pod „tlakom Izraela a jeho vplyvného lobovania“. Trump demisiu Kenta, ktorého na post sám nominoval, privítal. „Je dobre, že je preč,“ povedal s presvedčením, že to bol „milý človek,“ ale „slabý v otázkach bezpečnosti“. V názore na hrozbu Iránu sa nezhodli.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vojna v Iráne mení plány Bieleho domu: Donald Trump odkladá dlhoočakávanú návštevu Číny

Odporúčané články
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre

