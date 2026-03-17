Vojna v Iráne vyostrila vzťahy v NATO: Trump je sklamaný zo spojencov a hrozí radikálnym krokom USA

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty zatiaľ nie sú pripravené ukončiť vojnu v Iráne, ale mohlo by sa tak stať už v blízkej budúcnosti. Zároveň označil za „hlúpu chybu“, že sa spojenci v NATO odmietli podieľať na vojenskej operácii USA v Iráne a na odblokovaní Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Ešte nie sme pripravení odísť, ale odídeme v blízkej budúcnosti, odídeme prakticky už čoskoro,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. Zopakoval, že ak by sa americké sily stiahli už teraz, Iránu by podľa neho trvalo desať rokov, kým by sa zo zásahu zotavil.
Vyhlásil, že pomoc od krajín NATO už nepotrebujú
Islamská republika už tretí týždeň čelí útokom Izraela a USA, ktoré sa začali 28. februára a na ktoré reagovala odvetnými údermi na území Izraela a v štátoch Perzského zálivu. Trump spočiatku tvrdil, že operácia potrvá približne štyri až päť týždňov.
Republikánsky prezident USA a izraelskí predstavitelia odôvodňovali potrebu vojensky zasiahnuť proti Iránu bezprostrednými hrozbami pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, pričom hlavným argumentom bola údajná snaha Iránu získať jadrové zbrane.
Konflikt viedol okrem iného k vážnemu narušeniu lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, v dôsledku čoho vzrástli ceny ropy. Trump vyzýval spojencov USA v NATO, aby pomohli riešiť situáciu v prielive, napríklad vyslaním odmínovacích plavidiel. V príspevku na svojej sieti Truth Social v utorok ale napísal, že vzhľadom na vojenské úspechy v Iráne Spojené štáty už pomoc od krajín NATO nepotrebujú, nechcú a vlastne ju nikdy ani nepotrebovali.
„Som veľmi sklamaný z NATO,“ uviedol neskôr v Oválnej pracovni. Váhanie krajín Aliancie zúčastniť sa na vojne v Iráne označil za „veľkú skúšku, pretože my ich síce nepotrebujeme, ale mali tam byť“. Štáty NATO sa podľa neho odmietli podieľať na zásahu, hoci s ním a jeho cieľmi jednoznačne súhlasili.
Zároveň vyjadril presvedčenie, že ak spojenci Washingtonu nepomôžu, bude na mieste uvažovať o vystúpení USA z NATO. „Na toto rozhodnutie nepotrebujem Kongres. Ako asi viete, toto rozhodnutie môžem urobiť sám,“ dodal s tým, že v súčasnosti však takýto krok nezamýšľa.
Na protest proti vojne v Iráne v utorok ako prvý vysokopostavený americký predstaviteľ odstúpil z funkcie riaditeľ amerického Národného protiteroristického centra Joe Kent. Uviedol, že Irán nepredstavoval „bezprostrednú hrozbu“ pre Spojené štáty a že USA začali vojnu pod „tlakom Izraela a jeho vplyvného lobovania“. Trump demisiu Kenta, ktorého na post sám nominoval, privítal. „Je dobre, že je preč,“ povedal s presvedčením, že to bol „milý človek,“ ale „slabý v otázkach bezpečnosti“. V názore na hrozbu Iránu sa nezhodli.
